Imagine adorabilă cu Cleopatra Stratan din copilărie. Poză de colecție cu artista

14:00

Billie Eilish, idolul adolescentelor, va lansa în februarie 2021 un film documentar despre viaţa ei, intitulat ''Billie Eilish: The World's A Little Blurry'', potrivit contactmusic.com. Artista a avut încercări dure până la vârsta de 18 ani care au adus-o în pragul depresiei, mai mult boala pe care o are i-a schimbat traiectoria