Timiş: Şase cadre medicale cu COVID-19, la Spitalul de Copii ''Louis Ţurcanu'' din Timişoara

Un film documentar despre viaţa cantautoarei americane Billie Eilish, intitulat ''Billie Eilish: The World's A Little Blurry'', va fi lansat în februarie 2021, informează marţi contactmusic.com.Interpreta unor hituri precum ''Bad Guy'' şi ''everything I wanted'' a anunţat că filmul documentar despre viaţa sa va fi difuzat pe Apple TV+ şi în cinematografe.''Billie Eilish: World's a Little Blurry'' - în cinematografe şi pe Apple TV+ în februarie 2021'', a anunţat artista pe Instagram.Cântăreaţa în vârstă de 18 ani a recunoscut anterior că este ''îngrozită şi speriată'' de difuzarea documentarului ei.Vorbind despre viitorul film, ea a declarat: ''Nu am văzut nimic din el. Sunt îngrozită. Sunt speriată. Îl filmează din iulie 2018... Cine are atâtea imagini cu propria persoană pe care nu le-a văzut niciodată? Sunt îngrozită''.Deşi este de aşteptat ca filmul documentar să prezinte ascensiunea ei rapidă spre faimă la nivel mondial, este puţin probabil să abordeze totodată viaţa sa amoroasă, artista preferând ca aceste aspecte să rămână private.''În mod cert vreau să păstrez (relaţiile) private. Am avut relaţii şi le-am păstrat private (...); regret cantitatea infimă pe care am lăsat-o la vedere. Mă gândesc la persoanele care şi-au făcut relaţiile publice şi care apoi se despart (...) Dacă ceva merge rău?''.Billie a oferit câteva informaţii despre viaţa sa privată când a spus că a existat o perioadă din adolescenţa sa când a plâns ''în fiecare zi''. ''A fost o perioadă în care am plâns în fiecare zi a vieţii mele, când aveam 13, 14, 15 ani. Am plâns în fiecare zi. Iar la 17, 18 ani nu am plâns mai deloc. Sunt mândră să spun că plâng foarte rar, că este ceva peste care am trecut. E un lucru important. Nu că ar fi greşit să plângi, dar este un lucru bun că mă simt mai fericită în viaţa mea şi nu mai vreau să plâng''.Potrivit Billboard, ''Billie Eilish: The World's A Little Blurry'' este regizat de cineastul R.J. Cutler (''Belushi'', ''The September Issue'').La doar 18 ani, Billie Eilish a fost marea câştigătoare a celei de-a 62-a ediţii a galei premiilor Grammy unde a câştigat cinci distincţii, printre care şi cele patru premii considerate cele mai importante ale galei (revelaţia anului, cea mai bună piesă, înregistrarea anului şi cel mai bun album). AGERPRES/(AS - autor: Dana Purgaru, editor: Codruţ Bălu, editor online: Simona Aruştei)