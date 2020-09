VIDEO Purtătorul de cuvânt al MAI susţine o declaraţie de presă; ora 18,00

15:30

Sportivii secţiei de atletism din satul Turcoaia a Clubului Sportiv Şcolar (CSS) Tulcea au obţinut luna trecută şapte medalii la campionatele naţionale desfăşurate la Bucureşti, iar antrenorul lor, Gheorghe Ciulei, a apreciat drept "importante" progresele făcute în ultima perioadă, în ciuda pandemiei cu noul coronavirus.După ce a practicat atletismul timp de 12 ani şi a fost cinci ani la rând vicecampion naţional la aruncarea suliţei, Gheorghe Ciulei s-a întors în satul natal, Turcoaia, unde în urmă cu 20 de ani a început din nou să se implice în sport, astfel că acum clubul unde antrenează el are peste 40 de titluri de campion naţional. Foto: Luisiana BIGEA / AGERPRES"Această secţie a început în anul 2000, datorită domnului Corneliu Chistrugă, fost director al CSS şi acum antrenor de atletism. I-am spus atunci că vreau să fac aici o secţie şi a venit, a văzut şi-apoi am început să lucrez cu jumătate de normă. În anul următor am scos o campioană, Ramona Anghelaş, care a participat apoi la mondiale şi europene, la Liceul cu Program Sportiv Brăila. Aici facem trei probe, disc, greutate şi suliţă. La aruncarea ciocanului nu m-am băgat, pentru că e mai complicat. E nevoie de o cuşcă pentru a evita accidentele. Am mai încercat şi altele, sărituri în lungime, dar m-am bazat pe aruncări", a declarat, pentru AGERPRES, antrenorul Ciulei.La început, antrenamentele au fost făcute în condiţii improvizate."Am făcut o groapă de nisip cu fadroma, am pus nişte nisip, aruncam pe maidan cu un cerc improvizat. Chiar trebuie să crezi în tine pentru a face asemenea lucruri. Iniţial, m-au ajutat cei de la Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor cu o sală mică, dar nu aveam condiţii. Apoi, domnul director Cătălin Purice mi-a propus să vin la şcoală. Acolo este o sală cu condiţii cât de cât bune, dar şi Primăria şi Consiliul Local m-au mai ajutat cu bani pentru echipamente şi alte materiale necesare", a menţionat antrenorul tulcean.Pandemia cu noul coronavirus a fost o problemă şi pentru secţia din Turcoaia a CSS Tulcea, sportivii fiind antrenaţi prin telefon.Cu toate acestea, de la concursurile naţionale desfăşurate luna trecută, ei s-au întors cu şapte medalii. Trei dintre ele au fost câştigate de Mădălina Manole, în vârstă de 17 ani."Am început să practic sport acum aproape cinci ani. M-a chemat antrenorul să văd cum este. Cum am venit, cum m-a băgat la toate probele. La primul concurs pe care l-am avut, pe data de 6 martie 2016, la Bucureşti, nu am avut emoţii. Eram singura din toţi sportivii care nu se încălzea. Stăteam ca la Armată, după cum spunea domnul antrenor. Mi-a zis să fac ce ştiu mai bine şi am ieşit campioană la aruncarea greutăţii", a afirmat Mădălina Manole.La cele două campionate naţionale desfăşurate luna trecută, la Bucureşti, Mădălina Manole a obţinut titlul de vicecampioană la aruncarea greutăţii cu performanţa de 13,11 metri, la cadeţi, aer liber, locul al III-lea pentru o aruncare de 13,86 metri, cadeţi, sală, titlul de vicecampioană naţională pentru o aruncare de 12,05 metri, la juniori 1, aer liber şi un al doilea titlu de vicecampioană naţională pentru o aruncare de 12,46 de metri, juniori 1, sală.Valentin Ispas, un alt vicecampion naţional, de data aceasta la proba de aruncarea suliţei, este considerat de antrenorul Gheorghe Ciulei drept "un copil excepţional care poate face toate cele trei probe, disc, suliţă şi greutate"."Am fost la un moment dat la un concurs de aruncarea mingii la oină şi atunci m-a remarcat domnul antrenor. Revenirea la antrenamente, după starea de urgenţă, a fost dificilă", a afirmat Ispas.El a avut o aruncare de 52,53 metri la concursul din data de 7 august, dar nu a mai revenit în arenă, din cauza unei accidentări la umăr.Dublul campion naţional al României stabilit luna trecută, la concursurile din Bucureşti, este Cristian Panait, considerat de antrenorul său "o surpriză" şi un tânăr cu potenţial de nivel mondial."Cristi a fost o surpriză mare şi la nivel naţional. Anul trecut, a avut o accidentare la gleznă şi nu a participat la campionatul naţional de juniori 3, iar anul acesta a fost o surpriză mare pentru că a dat 53,88 metri cu suliţă de 600 şi a fost campion la categoria lui de vârstă, iar în următoarea săptămână a dat 56 de metri, la o categorie de vârstă mai mare cu doi ani. Are calităţi excepţionale care-l pot face campion mondial", a afirmat antrenorul Gheorghe Ciulei.În timpul stării de urgenţă decretate la debutul pandemiei cu noul coronavirus în România, Cristian Panait s-a antrenat pe ghiol cu suliţe pe care şi le-a confecţionat singur din stuf."Când toţi stăteau în casă, eu mergeam pe un ghiol şi îmi confecţionam suliţele. Mă antrenam pentru următoarele concursuri. Revenirea la antrenamente a fost grea pentru că una este să arunci cu suliţe făcute de mine şi alta este să arunc cu o suliţă adevărată. Uitasem tot. La concurs, a fost bine, pentru că am recuperat la antrenamente, dar nu mă aşteptam să fiu dublu campion, fiindcă la alte competiţii nu aruncam foarte bine", a declarat Panait.Sportivii din comuna de la marginea judeţului Tulcea continuă antrenamentele, deşi în momentul de faţă nu se ştie când vor avea loc noi concursuri."De obicei, iarna aveam Cupa Bacăului, dar anul acesta nu ştim dacă vor mai fi competiţii şi unde. Mi-am dorit foarte mult să îmi duc fiica, Savinela Ciulei, foarte sus, a fost la un campionat balcanic, dar s-a accidentat în anul 2015. Acum, aici, la Turcoaia, aveam material foarte bun, dar îl pierdem. E nevoie de croială multă, de convins oamenii, fiindcă nu există o motivare. Voucherul de echipamente este doar o atenţie. Este foarte greu să-ţi realizezi visul, este o perioadă foarte complicată", a mai spus antrenorul Gheorghe Ciulei.El speră totuşi că voucherul de 300 de lei care va fi acordat de către Guvern să le ofere o motivaţie în plus copiilor şi adolescenţilor din Turcoaia de a veni la club şi de a descoperi astfel frumuseţea atletismului.Guvernul României a aprobat luna aceasta o ordonanţă de urgenţă pentru acordarea unui ajutor financiar sub formă de voucher pentru încurajarea şi sprijinirea copiilor să practice sportul de performanţă.Astfel, copiii născuţi în perioada 1 ianuarie 2005-31 decembrie 2014 care se vor legitima pentru prima dată la un club sportiv deţinător al certificatului de identitate sportivă emis de Ministerul Tineretului şi Sportului vor primi vouchere de 300 de lei pentru achiziţionarea de echipamente sportive.În prima etapă a programului, sunt disponibile 30.000 de vouchere. AGERPRES / (A, AS - autor: Luisiana Bîgea, editor: Marius Frăţilă, editor online: Ady Ivaşcu)