Tenis: Djokovic, calificare la pas în turul doi la Roland Garros

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă (CJSU) Prahova a decis suspendarea cursurilor în sistemul "faţă în faţă" şi trecerea în Scenariul 3 de lucru pentru mai multe unităţi de învăţământ sau clase ale unor unităţi, măsura vizând inclusiv două colegii naţionale din Ploieşti, dar şi licee.Potrivit unui comunicat transmis, marţi, de Prefectura Prahova, CJSU a decis schimbarea scenariilor de lucru la mai multe unităţi de învăţământ din judeţ ca urmarea a creşterii sau scăderii ratei de infectare în localităţile unde se află aceste instituţii sau ca urmare a confirmării ca fiind infectaţi cu noul coronavirus a unor elevi şi/sau cadre didactice care au intrat în colectivitate.Astfel, autorităţile au dispus suspendarea cursurilor şi trecerea la Scenariul 3 pentru Colegiul Naţional "Mihai Viteazul" Ploieşti, Colegiul Naţional "Al. I. Cuza" Ploieşti - cls. X C, Colegiul Economic "V. Madgearu" Ploieşti - cls. XII E3 şi X S7, Liceul Tehnologic Administrativ şi de Servicii "V. Slăvescu" Ploieşti - cls. XI C, Liceul Tehnologic "Elie Radu" Ploieşti - cls. IX E şi XII H; Liceul Teoretic "Gr. Tocilescu" Mizil - cls. XI A, Colegiul Ferdinand I Măneciu - cls. X C şi Şcoala Gimnazială "Sf. Vasile" Ploieşti - cls. VIII C.Măsura a fost luată în multe dintre aceste cazuri pentru că aici învaţă sportivi de la ACS Petrolul Ploieşti, unde a fost declarat focar de COVID-19, a precizat purtătorul de cuvânt al Prefecturii, Liliana Maxim Minculescu.Acelaşi scenariu de lucru va intra în vigoare de miercuri, timp de 14 zile, şi la grupa mică a grădiniţei din Ploieştiori, unde o educatoare a fost testată pozitiv, dar şi pentru Şcoala Scorţeni plus structurile ei, din cauza ratei mari de infectare din localitate.În perioada de suspendare a cursurilor, conducerile instituţiilor de învăţământ menţionate vor dispune realizarea unor activităţi obligatorii, respectiv curăţenia şi aerisirea claselor/sălilor; dezinfecţia curentă şi terminală a spaţiilor instituţiei de învăţământ, respectiv clase, săli, holuri, toalete. Pe perioada celor 14 zile de suspendare a cursurilor, toţi contacţii direcţi din cadrul instituţiei de învăţământ ai cazurilor confirmate vor fi izolaţi/carantinaţi la domiciliu, precizează Prefectura Prahova.De asemenea, pentru Şcoala Gimnazială Potigrafu, Şcoala Gimnazială Poseştii Pământeni, Şcoala Gimnazială Talea, Şcoala Gimnazială Starchiojd, Colegiul Militar "Dimitrie Cantemir" Breaza - cls. XII - 5 clase şi IX - 4 clase, Şcoala Gimnazială Cocorăştii Colţ s-a dispus desfăşurarea activităţilor didactice prin participarea zilnică a tuturor preşcolarilor şi elevilor în unitatea de învăţământ, cu respectarea şi aplicarea tuturor normelor de protecţie (Scenariul 1), la propunerile consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ, avizate de Inspectoratul Şcolar Judeţean Prahova şi Direcţia de Sănătate Publică Prahova.Totodată, Scenariul 2 de lucru va fi aplicat de miercuri pentru Şcoala Gimnazială Poienarii Burchii plus structuri, Şcoala Gimnazială "Radu Tudoran" Blejoi plus Şcoala Ploieştiori - ciclurile preşcolar, primar, plus cls. VIII, V-VII, Şcoala Blejoi, plus cls. VI Ploieştiori, Şcoala Gimnazială "Mihai Viteazul" Boldeşti Scăeni, Şcoala Gimnazială Vâlcăneşti, Colegiul Militar "Dimitrie Cantemir" Breaza - cls. X - toate, XI - toate şi IX - o clasă.În aceste cazuri, s-a dispus desfăşurarea activităţilor didactice prin participarea zilnică a tuturor preşcolarilor şi elevilor din învăţământul primar, a elevilor din clasele a VIII-a şi a XII-a, cu respectarea şi aplicarea tuturor normelor de protecţie şi venirea parţială (prin rotaţie de 1-2 săptămâni) a elevilor din celelalte clase, cu respectarea şi aplicarea tuturor normelor de protecţie (Scenariul 2). AGERPRES/(AS- autor: Anamaria Constantin, editor: Karina Olteanu, editor online: Ady Ivaşcu)