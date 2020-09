Parteneriat în business. 134 de locaţii dintr-o lovitură. Reţeaua 5 to Go a semnat un parteneriat cu Kaufland şi va deschide câte o cafenea în fiecare hipermarket al grupului german

Lanţul de cafenele 5 to Go, ce are pe plan local peste 150 de unităţi, a semnat un parteneriat cu lanţul german de hiper­marketuri Kaufland, liderul comerţului local. Astfel, în fiecare dintre cele 134 de magazine ale reţelei se va deschide o cafenea.

