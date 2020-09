SUA: Patru astronauţi americani vor vota din spaţiu la alegerile prezidenţiale

21:30

Candidatul susţinut de PNL şi USR PLUS la Primăria Sectorului 1, Clotilde Armand, se menţine pe primul loc la alegerile locale cu 41,03% din voturi, la o diferenţă de 1,25% de candidatul PSD, Daniel Tudorache, care are 39,78%, potrivit datelor parţiale centralizate de BEC, până marţi, la ora 20,00, după numărarea a 96% dintre voturi.La Sectorul 3, după numărarea a 97,52% dintre voturi, Robert Negoiţă a obţinut 43,78%, Adrian Moraru (PNL - USR PLUS) - 28,44%, iar Aurelian Bădulescu (PSD) - 13,72%. !function(e,i,n,s){var t="InfogramEmbeds",d=e.getElementsByTagName("script")[0];if(window[t]&&window[t].initialized)window[t].process&&window[t].process();else if(!e.getElementById(n)){var o=e.createElement("script");o.async=1,o.id=n,o.src="https://e.infogram.com/js/dist/embed-loader-min.js",d.parentNode.insertBefore(o,d)}}(document,0,"infogram-async");La sectoarele 2, 4, 5 şi 6, datele au rămas neschimbate faţă de ora 9,00.Astfel, la Sectorul 2, după centralizarea a 97,55% dintre voturi, Radu Mihaiu (susţinut de PNL şi USR PLUS) are 36,91%, Dan Cristian Popescu (PSD) - 31,50%, iar Neculai Onţanu (Alianţa ADER PPU-SL) - 14,06%.După numărarea a 98,09% dintre voturi, la Sectorul 4, Daniel Băluţă (PSD) a obţinut 57,03%, iar Simona Spătaru (PNL - USR PLUS) - 29,88%.La Sectorul 5, după numărarea a 97,30% dintre voturi, Cristian Popescu Piedone are 28,08%, Daniel Florea (PSD) - 25,64%, iar Cristian Băcanu (PNL - USR PLUS) - 25,24%.La Sectorul 6, unde s-au centralizat 98,12% dintre voturi, Ciprian Ciucu a luat 43,40%, Gabriel Mutu (PSD) - 34,56% şi Ştefan Florescu (PMP) - 7,68%. AGERPRES/(AS - autor: Alina Novăceanu, editor: Georgiana Tănăsescu, editor online: Anda Badea)