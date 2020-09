Peste 10.000 de start-up-uri și IMM-uri au făcut angajări în ultimele 9 luni

13:50

Statutul de angajat vine la pachet cu o multime de beneficii, dar in aceeasi masura, si cu o multime de responsabilitati. De cele mai multe ori, aceste responsabilitati ne impiedica in a fi organizati si actionam rapid pentru a finaliza task-urile in timp util. Dar... de cate ori nu ti s-a intamplat sa ti se faca observatie pentru multimea de hartii de pe biroul tau sau pentru intarzierea trimiterii corespondentei?