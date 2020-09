Lenovo va construi prima sa uzină din Europa în Ungaria

12:10

45.000 de vizitatori unici au urmarit in ultimele trei luni cele 29 proiecte culturale lansate pe platforma Raiffeisen Art Proiect – Stagiune Virtuala (https://art.raiffeisen.ro/). Cele patru sectiuni – Teatru, Muzica, Explorator si Conversatii fost urmarite din Romania si din alte 9 tari din intreaga lume, cei mai multi spectatori provenind astfel din Romania, SUA, Germania, Olanda si Franta. Platforma online Raiffeisen Art Proiect-Stagiunea Virtuala a fost lansata la inceputul lunii iunie 2020, cu intentia de a crea un hub cultural online, unde legatura dintre artisti si public sa poata continua, in pofida distantarii sociale si a restrictiilor impuse de pandemie. „Chiar daca nu vom putea suplini vibratia actului artistic de pe o scena offline, oferim artistilor o cale de a mentine legatura cu publicul lor, iar publicului, fie el din Bucuresti, din tara sau, iata, chiar din strainatate acces la produse culturale romanesti valoroase. Inregistram o medie de peste 1.500 de spectatori pentru fiecare dintre reprezentatiile virtuale incarcate in platforma, o cifra mai mare decat majoritatea salilor de spectacol. In conditiile date, am folosit avantajele mediului digital in favoarea proiectelor artistice si spectatorilor. Avem in vedere adaugarea de noi facilitati de sprijin pentru proiectele culturale si extinderea parteneriatelor, incercand sa luam partea pozitiva a unei perioade dificile. S-a dovedit ca #artaneapropie si vom facilita acest demers care valorifica implicarea de peste 20 de ani a Raiffeisen Bank in sustinerea proiectelor culturale din Romania”, a spus Corina Vasile, director de comunicare Raiffeisen Bank Romania. Platforma Raiffeisen Art Proiect – Stagiune Virtuala (https://art.raiffeisen.ro/) extinde accesul publicului, de oriunde din Romania si din afara tarii la creatii artistice valoroase si promoveaza totodata artistii in aceasta perioada, propunand o solutie pentru continuarea activitatii lor in contextul creat de criza sanitara. Platforma este actualizata cu o frecventa saptamanala prin publicarea de spectacole inregistrate, evenimente sau diverse proiecte culturale. Materialele video, cu acces gratuit pentru public sunt disponibile pentru perioade de timp limitate, care sunt anuntate la lansarea fiecarui proiect. Continutul platformei Raiffeisen Art Proiect – Stagiune Virtuala este organizat in patru sectiuni: Teatru, Muzica, Conversatii si Explorator. Sectiunea Teatru ofera acces la spectacole inregistrate, pana acum fiind incarcate 10 reprezentatii, majoritatea fiind proiecte realizate cu sprijinul Raiffeisen Bank, productii de la Teatrul Act, Teatrul National Radu Stanca din Sibiu, Asociatia Goong Bucuresti si Festivalul Undercloud. Se remarca proiectul ”Caragiale e de vina!” – un produs teatral original al Asociatiei Goong, nativ online si care poate fi urmarit doar pe platforma Raiffeisen Art Proiect-Stagiune Virtuala. Un spectacol a carui evolutie fireasca a fost suspendata de pandemie, proiectul fiind fortat sa migreze in online. Echipa de proiect a creat un nou limbaj teatral si invita spectatorii sa patrunda, alaturi de ei, in laboratorul de creatie a spectacolului, in episoade postate bi-lunar, pana cand reprezentatia offline va putea avea loc. Aproximativ 4.500 de spectatori unici au urmarit pana acum acest inedit proiect teatral. Sectiunea Muzica este rezervata concertelor si proiectelor asociate cu muzica. Acum, sectiunea include o serie de concerte, interviuri si ateliere video asociate Concursului International George Enescu, care este in derulare in prezent si al carui partener principal este Raiffeisen Bank de peste 10 ani. In sectiunea Explorator este in derulare seria de tururi virtuale ghidate ”Exploreaza Bucurestiul online” prin care, o data la doua saptamani, cei interesati pot descoperi online, live, povesti si colturi inedite din capitala, de la arta stradala, la arhitectura, istorie sau oameni care au marcat evolutia orasului. Explorator este pregatit sa gazduiasca proiecte de frontiera culturala, fiind in pregatire filme si documentare despre recuperarea si valorificarea patrimoniului cultural si natural al Romaniei. Sectiunea Conversatii gazduieste dialoguri online, interviuri si discutii pe teme culturale. Sunt accesibile dialogurile de la lansarea platformei si cel de la lansarea proiectului Caragiale e de vina!, printre invitati numarandu-se: Oana Pellea, Marcel Iures, Matei Visniec, Mircea Rusu, Constantin Chiriac, Razvan Popovici, Vladimir Turturica etc. Raiffeisen Bank s-a implicat in sprijinirea artei si culturii romanesti inca din anii 2000, considerand ca trebuie sa-si aduca aportul la dezvoltarea Romaniei si in acest fel. Raiffeisen Art Proiect a fost primul program de mecenat din Romania si a sprijinit proiecte artistice din diferite zone de expresie, menite sa deschida cat mai multe cai de dialog intre public si artisti. De-a lungul anilor, Raiffeisen Bank a ales sa fie partener de traditie al unor importante manifestari culturale romanesti: Festivalul International George Enescu, Festivalul International de Teatru de la Sibiu, Festivalul International de Muzica de Camera SoNoRo, Festivalul International de Teatru Independent Undercloud, Jazz in the Park, Gala Premiilor Uniter, proiecte teatrale si turnee cu Teatrul Act si Asociatia Goong. Raiffeisen Bank sustine, de asemenea, proiecte care promoveaza patrimoniul cultural al Romaniei, printre care Via Transilvanica si Cronicarii Digitali.