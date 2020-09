AlegeriLocale2020/ Nicuşor Dan: Au fost nereguli la aceste alegeri locale

16:00

Cantautorul şi actorul Mac Davis, care a compus "In The Ghetto" şi alte cântece popularizate de Elvis Presley, a murit la vârsta de 78 de ani, potrivit Asociaţiei de Muzică Country (CMA) din SUA, relatează miercuri EFE.CMA citează cuvintele managerului artistului, Jim Morey, care a precizat că Davis "era bolnav în stare critică" şi a murit după ce a fost supus unei chirurgii cardiace la Nashville.Născut la Lubbock (Texas), la 21 ianuarie 1942, Davis a compus şi alte cântece pentru Elvis Presley, precum "A Little Less Conversation", "Memories" şi "Don't cry, daddy", dar compoziţiile sale au fost cântate şi de alţi artişti, precum Kenny Rogers, Dolly Parton, Glen Campbell, Tom Jones sau Johnny Cash.Davis şi-a lansat propria carieră devenind popular cu piese ca "Baby don't get hooked on me", care i-a adus o nominalizare la premiile Grammy în 1972, "Stop and smell the roses" şi "Rock 'n' Roll (I gave you the best years of my life)".După aceste succese el a făcut saltul la televiziune cu un program de varietăţi la NBC, "The Mac Davis Show", care a fost difuzat timp de două sezoane, iar Davis a continuat să participe la emisiuni speciale de Crăciun până în 1983.Membru al Songwriters Hall of Fame, primele sale încercări de a-şi croi un drum în lumea muzicii au început în anii 1960, dar nu a avut succes şi a lucrat la diferite companii discografice precum Vee Jay şi Liberty.Nu a renunţat însă la visul său de a deveni cântăreţ, iar după ce s-a mutat în Los Angeles a început să compună cântece ca "Watching Scotty grow" pentru Bobby Goldsboro sau "Something's burning'' pentru Kenny Rogers, înainte de a începe colaborarea cu Elvis Presley.Peste 30 de cântece ale sale au ajuns pe listele country ale Billboard, dintre care şase au ajuns în top 10.Davis a debutat în cinematografie în 1979, alături de Nick Nolte în comedia "North Dallas Forty" şi a repetat experienţa în filme mai modeste, precum "Cheaper To Keep Her" sau "The Sting II". El a avut şi mici roluri în televiziune, dintre care cel mai recent în miniseria "Dolly Parton's Heartstrings", difuzată de Netflix.AGERPRES/(AS-autor: Mihaela Nicolaescu, editor: Mariana Ionescu, editor online: Ady Ivaşcu) Sursa foto: PopCulture.com