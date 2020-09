Cazanciuc: Iohannis a făcut declaraţii publice electorale PNL de la Palatul Cotroceni, încălcând Constituţia

18:00

FC Dinamo a prezentat miercuri, în cadrul unei conferinţe de presă, noua conducere a clubului, în organigramă regăsindu-se Alex Couto Lago, director general, Dorin Şerdean, preşedinte executiv, şi Marcos Rubino, care se va ocupa de centrul de copii şi juniori."Menirea mea este de a reorganiza, de a restructura clubul administrativ şi sportiv. Voi fi cel care va trebui să impulsioneze marketingul şi toate relaţiile care sunt legate de clubul nostru. Trebuie să avem departamente bine definite. Vom avea la dispoziţie ultimele tehnologii din domeniul fotbalului care vor fi puse la dispoziţie persoanelor care activează în club. Este foarte important să ştim ceea ce vrem, pentru ca în foarte scurt timp să ajungem acolo unde ne dorim cu toţii. Încercăm să creăm toate condiţiile necesare pentru performanţă. În primul rând trebuie să organizăm clubul într-o manieră profesionistă, să creăm acele departamente care să colaboreze între ele, pentru că numai aşa lucrurile pot merge înainte. Este prima oară când ajung în Bucureşti, sunt profund impresionat de frumuseţea lui", a afirmat directorul general Alex Couto Lago.Oficialul spaniol, un iubitor al istoriei fotbalului, după cum s-a caracterizat, consideră că în acest moment fotbalul românesc este la un nivel mai scăzut faţă de începuturile sale: "Mi s-a prezentat un proiect bine definit şi a fost o provocare pentru mine, pentru că e lumea în care eu activez. Cel mai important este ceea ce facem, nu ceea ce ştim să facem. Rolul nostru este de a crea tot ce e nevoie pentru infrastructura clubului, noua tehnologie să o aplicăm. Şi fiecare secţie în parte să colaboreze. Cred că fotbalul din România este sub nivelul de început al fotbalului românesc, dar există viitor pentru fotbalul din România. În Spania am văzut elita fotbalului românesc".Preşedinte executiv al FC Dinamo, Dorin Şerdean, a fost cel care a intermediat preluarea clubului de către grupul spaniol de la fostul proprietar Ionuţ Negoiţă şi afirmă că a fost foarte complicat."Este un nou început, suntem într-o postură nouă. Eu am fost într-o situaţie destul de grea, în sensul că am avut răspundere faţă de acest proiect Dinamo. A fost o muncă foarte grea. Eu am fost numit ca preşedinte executiv. Couto Lago este un om cu experienţă în fotbal, o persoană cu pregătire teoretică remarcabilă, sper să beneficiem de prezenţa lui aici", a spus Şerdean.El şi-ar dori ca fotbalul românesc să beneficieze în viitor de prezenţa unor echipe cu tradiţie: "Un derby Dinamo-FCSB înseamnă foarte mult pentru orice suporter, eu îmi doresc să reînvie ceea ce însemna fotbalul românesc. E păcat că am pierdut echipele din marile oraşe ale ţării. Sperăm într-un meci bun şi să câştigăm, asta ne dorim tot timpul. Nu am cunoştinţă despre vreo primă, e un meci ca oricare altul, dar cu siguranţă va fi un meci bun care speră că se va termina cu victoria noastră".Marcos Rubino, numit coordonator al academiei clubului, are încredere în ceea ce priveşte creşterea individuală a copiilor legitimaţi la Dinamo."Atribuţia mea este dea îmbunătăţi academia de fotbal. Este foarte clar că dacă noi vom reuşi să creştem valoarea fiecăruia, ceea ce va creşte este valoarea clubului şi va fi în beneficiul clubului. Vom munci cu ultimele tehnologii, dar nu trebuie să uităm că vom munci cu copii. Abia am aterizat în România, am văzut terenurile şi baza sportivă, e un început pentru centrul de juniori. Dacă vom găsi ceva mai bun în folosul dezvoltării centrului, vom face acest pas", a declarat Rubino.Din conducerea clubului Dinamo mai face parte şi Rufo Collado, director sportiv, care fusese numit anterior.Compania Benel International SA, reprezentată de spaniolul Pablo Cortacero, a devenit la jumătatea lunii august noul acţionar majoritar al clubului de fotbal Dinamo Bucureşti. AGERPRES/(V, AS-autor: Adrian Ţone, editor: Mihai Ţenea, editor online: Ady Ivaşcu) Captura foto: FC Dinamo / Facebook