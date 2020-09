Constanţa: Adolescentă transportată la spital după ce a fost atacată şi muşcată de un câine pe stradă

21:50

Antrenorul Bogdan Andone şi-a reziliat miercuri contractul cu echipa de fotbal Astra Giurgiu, în locul său fiind dorit Edward Iordănescu, a afirmat preşedintele clubului, Dani Coman."Da, am încheiat colaborarea cu Bogdan Andone şi staff-ul pe care îl avea. Eu, aşa cum le-am spus jucătorilor, nu am decât cuvinte de laudă la adresa lor. Împreună am făcut lucruri extraordinare, am terminat campionatul pe locul 3, dar, după cum ştim cu toţii, pe antrenori îi ţin doar rezultatele. Din păcate, din 15 puncte avem doar un punct şi am considerat că e un moment în care trebuie să schimbăm ceva", a spus Coman la Digi Sport.Întrebat dacă este posibil ca Eugen Neagoe să îl înlocuiască, Coman a spus: "Nu. Eu mă uit acum la antrenament la băieţi, iar de pregătirea lor se vor ocupa Radu Alexandru, Bogdan Pârvu, Bebe Bărbulescu şi Ionuţ Boşneag, antrenorul cu portarii".El a confirmat însă faptul că Edward Iordănescu este dorit la formaţia giurgiuveană, dar acesta nu vrea momentan să mai preia o echipă."Da, ni-l dorim pe Edi foarte mult. Am avut discuţii cu el şi ieri, şi azi. E o variantă foarte bună, dar vom vedea zilele următoare. În momentul de faţă, Edi nu vrea să antreneze, din diverse motive. Are nişte probleme şi nu se ştie ce va fi peste o săptămână. Dar nu e vorba de probleme de sănătate", a mai spus oficialul echipei giurgiuvene.În vârstă de 45 de ani, Bogdan Andone a preluat conducerea băncii tehnice a formaţiei Astra Giurgiu în 2019. În cariera sa a mai antrenat echipe precum FC Voluntari, Olimpia Satu Mare, ASU Poli Timişoara, Metaloglobus şi FCSB. AGERPRES/(V, AS-autor: Adrian Ţone, editor: Mihai Ţenea, editor online: Anda Badea)