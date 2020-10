Fotbal: AC Milan, calificată dramatic în grupele Europa League, după loviturile de departajare

20:20

Rezultatele finale ale alegerilor locale din 27 septembrie 2020.!function(e,i,n,s){var t="InfogramEmbeds",d=e.getElementsByTagName("script")[0];if(window[t]&&window[t].initialized)window[t].process&&window[t].process();else if(!e.getElementById(n)){var o=e.createElement("script");o.async=1,o.id=n,o.src="https://e.infogram.com/js/dist/embed-loader-min.js",d.parentNode.insertBefore(o,d)}}(document,0,"infogram-async"); UPDATE 1.10 ORA 19.58 AlegeriLocale2020/Iaşi: Primarul Chirica, reales cu 42,01% din voturi; PNL - cele mai multe locuri în CL (rezultate finale BEC) Primarul municipiului Iaşi, Mihai Chirica, a câştigat alegerile locale cu 42,01%, în timp ce principalul său contracandidat, de la Alianţa USR PLUS, Cosette Chichirău, a obţinut 30,30%, potrivit datelor finale comunicate de Biroul Electoral Central.Conform sursei citate, candidatul PNL la Primăria Iaşi, Mihai Chirica, a obţinut al doilea mandat după ce a fost votat de 36.196 de alegători, adică 41,01% din voturile valabil exprimate în cadrul scrutinului de duminică. UPDATE 1.10 ORA 19.31 AlegeriLocale2020/Iaşi: Costel Alexe a câştigat preşedinţia CJ - PNL are cele mai multe mandate de consilieri (rezultate finale BEC) Candidatul PNL la preşedinţia Consiliului Judeţean Iaşi, Costel Alexe, a câştigat detaşat alegerile, acesta obţinând 37,96% din voturile valabil exprimate în cadrul scrutinului de duminică, potrivit datelor finale comunicate de Biroul Electoral Central. Foto: (c) ADRIAN CUBA / AGERPRES FOTOConform sursei citate, liberalul Costel Alexe a primit 104.656 voturi, ceea ce reprezintă 37,96%. Candidatul PSD, actualul preşedinte al Consiliului Judeţean, Maricel Popa, a fost votat de 79.168 persoane, adică 28,72%. Candidatul USR PLUS, deputatul Marius Bodea, a primit 41.271 voturi, adică 14,97%. UPDATE 1.10 ORA 16.12 AlegeriLocale2020/ Timiş: PNL - 16 mandate de consilier judeţean, urmat de USR PLUS (rezultate finale BEJ) PNL a câştigat alegerile pentru postul de preşedinte al Consiliului Judeţean Timiş şi 16 mandate de consilier judeţean la alegerile locale de duminică, urmat de Alianţa USR PLUS, cu 10 mandate, potrivit rezultatelor finale transmise, joi, de Biroului Electoral Judeţean.Candidatul PNL la preşedinţia CJ, Alin Nica, a obţinut un scor de 43,2%. El l-a depăşit pe candidatul USR PLUS şi îl va înlocui în funcţie pe actualul preşedinte al administraţiei timişene, Călin Dobra, susţinut de PSD-PPU(SL) pentru un nou mandat. UPDATE 1.10 ORA 12.11 Alegerilocale2020/Prahova:Candidatul Alianţei PNL-URS-PLUS a câştigat preşedinţia CJ şi cele mai multe mandate de consilier (rezultate finale BEJ) Candidatul Alianţei PNL-URS-PLUS, senatorul liberal Iulian Dumitrescu, a câştigat funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean (CJ) Prahova cu peste 46% dintre voturile valabil exprimate în cadrul scrutinului de duminică, se arată în datele finale comunicate, joi, de Biroul Electoral Judeţean (BEJ).Potrivit sursei citate, în competiţia pentru şefia CJ Prahova au intrat cinci candidaţi, numărul de voturi valabil exprimate pentru funcţia de preşedinte al administraţiei judeţene fiind de 292.875.În urma centralizării datelor, s-a stabilit că reprezentantul Alianţei PNL-URS-PLUS, Iulian Dumitrescu, a întrunit 137.286 voturi, candidatul Alianţei pentru Prahova, constituită din PSD, Pro România şi PPU (SL), social-democratul Bogdan Toader, care a deţinut în ultimii patru ani această funcţie, a obţinut 103.996 voturi, candidatul PMP, deputatul Cătălina Bozianu - 22.739, candidatul Partidului Ecologist Român, Dan-Aurel Ioniţă - 15.791 voturi, iar cel al ALDE, Cătălin Beciu - 13.063 voturi.De asemenea, Alianţa Dreptei formată din PNL-USR-PLUS a obţinut cele mai multe mandate în Consiliul Judeţean - 17, urmată de Alianţa pentru Prahova - 11 consilieri, ALDE - 3 consilieri, OMP - 3 consilieri şi Partidul Prahova în Acţiune - 2 consilieri. UPDATE 30.09 ORA 13.36 AlegeriLocale2020/Neamţ: Alianţa PSD ALDE PPU-cele mai multe mandate de consilier judeţean, dar nu este majoritară Alianţa pentru Modernizarea Neamţului 2020 PSD-ALDE-PPU a obţinut cele mai multe mandate de consilier judeţean, conform repartizării făcute de Biroul Electoral Judeţean. Potrivi sursei citate, Alianţa a obţinut 13 dintre cele 34 de mandate de consilier. Pe poziţia secundă este PNL, care are 11 mandate de consilier judeţean, în timp ce Alianţa USR PLUS a obţinut 4 mandate. În legislativul judeţean au mai intrat PMP şi Pro România, fiecare cu câte 3 mandate de consilier. Conform Biroului Electoral Judeţean, funcţia de preşedinte al CJ Neamţ a fost câştigată de social-democratul Ionel Arsene, din partea Alianţei pentru Modernizarea Neamţului 2020 PSD ALDE PPU. UPDATE 30.09 ORA 13.29 AlegeriLocale2020/Giurgiu:Dumitru Beianu (PNL) este noul preşedinte ales al CJ - liberalii deţin majoritatea (rezultate finale BEJ) Liberalul Dumitru Beianu este noul preşedinte al Consiliului Judeţean Giurgiu, după ce a obţinut 60.255 de voturi din partea alegătorilor giurgiuveni la alegerile locale de duminică, 27 septembrie, respectiv 48,81% din voturile valabil exprimate, potrivit BEJ Giurgiu. Foto: (c) Camelia Bigan / AGERPRES FOTOSocial-democratul Marian Mina, cel care a deţinut până acum funcţia de preşedinte al CJ Giurgiu, a obţinut 43.277 de voturi, respectiv 35,06%, ieşind pe locul al doilea, iar pe locul al treilea s-a clasat candidatul PRO România, Noruţ Stănişteanu, cu 6.083 voturi, respectiv 4,92%. Ei au fost urmaţi de candidatul ALDE, Constantin Basangiac cu 4.760 de voturi, respectiv 3,85%, candidatul USR, Alexandru Ionuţ Ciprian, cu 4.409 voturi, respectiv 3,57%, iar candidatul FIN, Mirela Constanţa Motrici, a obţinut 973 de voturi, respectiv 0,78%. În ceea ce priveşte voturile pentru consilieri judeţeni, PNL a obţinut 62.240 voturi, respectiv 50,42%, PSD a obţinut 40.978 de voturi, respectiv 33,19%, ALDE - 5.775, respectiv 4,67%, PRO România - 5.738, respectiv 4,64%, Alianţa USR PLUS - 4.194 de voturi, respectiv 3,39%, PMP - 3.429, respectiv 2,77%, iar FIN - 1.075 de voturi, respectiv 0,87%. În această situaţie PNL a obţinut 18 mandate de consilieri judeţeni, iar PSD 12 mandate plus unul prin redistribuire, astfel fiind ocupate toate cele 31 de locuri de consilieri judeţeni. La alegerile locale din 27 septembrie numărul total al alegătorilor din judeţul Giurgiu a fost de 222.786, numărul celor prezenţi la urne a fost de 131.696, respectiv o prezenţă de 59,11%, numărul total al voturilor valabil exprimate a fost de 123.429, iar al celor nule de 7.870. UPDATE 30.09 ORA 12.43 AlegeriLocale2020/Prahova: PNL a câştigat mai mult de jumătate din primăriile din judeţ (rezultate finale BEJ) Liberalii au câştigat, în Prahova, mai mult de jumătate din primării, între care cea a municipiului Ploieşti, dar şi cele mai multe mandate de consilier local, pe locul secund situându-se PSD, cu puţin peste jumătate faţă de mandatele de primar obţinute de PNL. Potrivit datelor finale comunicate, miercuri, de Biroul Electoral Judeţean (BEJ) Prahova, pentru funcţia de primar s-au înscris în cursa electorală candidaţi din partea a 47 de partide politice, organizaţii ale cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţe politice, alianţe electorale, precum şi candidaţi independenţi. În urma scrutinului de duminică, candidaţii PNL au obţinut cele mai multe voturi, 131.146, urmaţi de cei ai PSD - 53.039, ai Alianţei USR PLUS - 13.232, ai Alianţei pentru Prahova - 12.461 şi ai PMP - 11.458. Cele mai puţine sufragii au fost obţinute de către Asociaţia pentru partida Romilor "Pro-Europa" - 27. În acest context, liberalii au câştigat peste jumătate din cele 104 primării din judeţ, inclusiv cea a municipiului Ploieşti, adjudecată de fostul edil din mandatul 2008-2012, Andrei Volosevici, mandatele fiind distribuite astfel: PNL - 57, PSD - 30, candidaţi independenţi - 3, USR - 2 mandate de primar şi câte un mandat pentru Partidul Pro România, Alianţa pentru Fântânele, Alianţa pentru Ceptura, Alianţa pentru Talea, Alianţa pentru Ştefeşti, Alianţa pentru Starchiojd, Alianţa pentru Râfov, Alianţa pentru Podenii Noi, Alianţa pentru Vălenii de Munte, Alianţa pentru Măgureni, Alianţa pentru Băicoi, Alianţa pentru Boldeşti Scăeni. Totodată, PNL Prahova a obţinut şi cele mai multe mandate în consiliile locale. Pentru mandate în consiliile locale din Prahova, s-au înscris în cursa electorală candidaţi din partea a 48 de partide politice, organizaţii ale cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţe politice, alianţe electorale, precum şi candidaţi independenţi, iar în urma scrutinului, cele mai multe voturi au mers către PNL - 115.644, PSD - 51.745, PMP - 16.497, Alianţa USR PLUS - 15.769, Alianţa pentru Prahova - 13.932, iar cele mai puţine, respectiv 27 de voturi, au revenit Alianţei Mişcarea Patrioţilor Români. "Numărul total al mandatelor de consilier local, atribuite la nivelul judeţului Prahova, este de 1.396. Dintre acestea, PNL a obţinut 604, PSD - 376, PMP - 59, Partidul Pro România - 53, Alianţa USR Plus - 28, Partidul Prahova în Acţiune - 27, Partidul Alianţa Liberalilor şi Democraţilor - ALDE - 26, Partidul Puterii Umaniste (Social-Liberal) - 22. 14 mandate au fost obţinute de către USR şi Alianţa PNL USR PLUS, 13 de Partidul Ecologist Român, 12 de Partidul Verde şi Alianţa pentru Băicoi, 9 de către Alianţa pentru Prahova, Alianţa pentru Vălenii de Munte şi Alianţa pentru Râfov, 8 de către Alianţa pentru Podenii Noi, câte 7 pentru Alianţa pentru Ceptura şi Alianţa pentru Boldeşti Scăeni, 6 de către Alianţa pentru Starchiojd, câte 5 de către Alianţa pentru Floreşti, Alianţa pentru Fântânele, Alianţa PRO Urlaţi, Alianţa pentru Gura Vitioarei, Alianţa pentru Talea, Alianţa pentru Ştefeşti, Alianţa pentru Măgureni, Alianţa pentru Scorţeni, câte 4 mandate pentru Alianţa pentru Predeal Sărari, Alianţa pentru Baba Ana, Alianţa pentru Plopeni. 4 mandate vor merge şi către candidaţi independenţi. Câte 3 mandate de consilier local au fost obţinute de Alianţa pentru Filipeştii de Pădure, Alianţa pentru Bucov, Partidul Libertate, Unitate şi Solidaritate, Partidul România Mare, câte 2 mandate vor fi pentru Alianţa pentru Ariceştii Rahtivani, Alianţa pentru Cocorăştii Mislii şi Partidul Oamenilor Liberi, iar câte un mandat au obţinut Alianţa pentru Unirea Românilor, Alianţa pentru Apostolache, Partidul Naţional Ţărănesc Creştin Democrat şi Asociaţia Partida Romilor 'Pro-Europa'", precizează reprezentanţii BEJ. La alegerile locale din data de 27 septembrie, pe listele electorale din judeţul Prahova au fost înscrişi 660.972 de alegători, numărul total al celor care s-au prezentat la urne fiind de 314.967, dintre care 305.895 înscrişi pe listele electorale permanente, 45 înscrişi pe listele electorale complementare, 6.057 înscrişi pe listele electorale suplimentare şi 2.970 de alegători care au votat prin intermendiul urnei mobile.Numărul total al voturilor valabil exprimate a fost de 304.507, iar al celor nule, de 9.616. UPDATE 30.09 ORA 10.10 AlegeriLocale2020 / Harghita: UDMR a câştigat majoritatea primăriilor, a mandatelor de consilier judeţean şi local şi preşedinţia CJ (rezultate finale BEJ) Foto: (c) GINA STEFAN / AGERPRES FOTO Candidaţii UDMR au câştigat majoritatea primăriilor din Harghita, a mandatelor de consilier judeţean şi local, precum şi preşedinţia Consiliului Judeţean, arată datele din procesele verbale finale ale alegerilor locale, făcute publice de Biroul Electoral Judeţean (BEJ). Potrivit sursei citate, candidaţii UDMR au câştigat şi 48 din cele 67 de primării din Harghita, în vreme ce reprezentanţii PSD au câştigat şapte primării, iar cei ai Alianţei Maghiare din Transilvania şi-au adjudecat victoria în cinci localităţi. De asemenea, un număr de cinci candidaţi independenţi au câştigat alegerile locale pentru funcţia de primar de duminică, iar Partidul Naţional Liberal şi Partidul Oamenilor Liberi au câştigat câte o primărie din judeţ. UDMR a obţinut cele mai multe voturi, respectiv 62.666, din totalul de 107.877 valabil exprimate, şi la scrutinul pentru alegerea consilierilor locali. Potrivit procesului verbal final al BEJ, candidaţii UDMR şi-au adjudecat 570 de locuri de consilieri locali, din totalul de 835 existent în judeţ. La distanţă mare se situează Alianţa Maghiară din Transilvania, care are 138 de consilieri, în vreme ce PSD a câştigat 49 de mandate, iar PNL va avea un număr de 34 de consilieri. Totodată, Partidul Oamenilor Liberi va avea 14 consilieri în localităţile judeţului, Partidul Mişcarea Populară - 8, Alianţa USR PLUS - 3, Partidul Pro România - 2 consilieri, iar câte un consilier vor avea Partidul Civic Maghiar, Partidul Puterii Umaniste (Social-Liberal), ALDE şi Blocul Unităţii Naţionale. De asemenea, un număr de 13 independenţi au câştigat mandate de consilieri locali. La Consiliul Judeţean, UDMR a obţinut 19 mandate, cu unul în plus faţă de acum patru ani, candidaţii Uniunii fiind votaţi de 64.894 de alegători din cei 105.199 care au avut voturi valabil exprimate. Procesul verbal final făcut public de BEJ mai arată că au mai obţinut mandate de consilieri judeţeni şi patru reprezentanţi ai Alianţei Maghiare din Transilvania, trei de la Partidul Social Democrat şi câte doi de la Partidul Naţional Liberal, respectiv Partidul Oamenilor Liberi. UDMR a câştigat şi conducerea Consiliului Judeţean Harghita, actualul preşedinte, Borboly Csaba, obţinând al patrulea mandat, după ce a primit 69.822 de voturi, din cele 108.176 valabil exprimate, ceea ce înseamnă 64,54%. El este urmat de candidatul Alianţei Maghiare din Transilvania, Mezei János, care a obţinut 13,5% dintre preferinţele alegătorilor, de cel al PNL, Sebastian-Victor Buzilă, votat de 5,6% dintre alegători, şi de cel al PSD, Costin Hîrlav, cu 5,5% din voturi. La diferenţă mare se situează ceilalţi candidaţi la funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean Harghita. În ceea ce priveşte alegerile pentru Primăria Miercurea Ciuc, acestea au fost câştigate detaşat de candidatul UDMR Korodi Attila, care a primit 8.072 de voturi, din cele 10.940 valabil exprimate, ceea ce înseamnă 73,78 %, arată procesul verbal final al scrutinului de duminică. UPDATE 30.09 ORA 9.56 AlegeriLocale2020 / Cluj: PNL domină judeţul şi principalele localităţi la alegerile locale (date definitive BECJ) Foto: (c) RADU TUTA / AGERPRES FOTOPNL domină judeţul Cluj şi principalele localităţi la alegerile locale din 27 septembrie, potrivit datelor definitive publicate de Biroul Electoral de Circumscripţie Judeţeană (BECJ) nr. 13 Cluj. "În urma alegerilor locale, organizate la data de 27 septembrie 2020 s-au înregistrat următoarele rezultate: preşedinte Consiliul Judeţean - Alin Păunel Tişe (PNL) - 127.251 voturi (50,45%); primari: municipiul Cluj-Napoca - Emil Boc (PNL); municipiul Câmpia Turzii - Dorin Nicolae Lojigan (PNL); municipiul Dej - Morar Costan (PNL); municipiul Gherla - Ionel Ovidiu Drăgan (PNL); oraşul Huedin - Mircea Moroşan (PNL)", se arată într-un comunicat al BECJ. De asemenea, PNL are majoritatea în CJ Cluj şi în principalele consilii locale. "Număr mandate atribuite în Consiliul Judeţean: PNL - 19; - PSD - 5; - Alianţa USR PLUS - 5; UDMR - 5; PMP - 2. Număr mandate atribuite în consiliile locale: municipiul Cluj-Napoca: PNL - 16; Alianţa USR PLUS - 5; UDMR - 4; PSD - 2. Municipiul Câmpia Turzii: PNL - 11; PSD - 5; ALDE - 3. Municipiul Dej: PNL - 9; PSD - 3; Alianţa USR PLUS - 2; PMP - 2; ALDE - 2; UDMR - 1. Municipiul Gherla: PNL - 8; Alianţa USR PLUS - 5; PSD - 3; UDMR - 3. Oraşul Huedin: PNL - 6; UDMR - 3; PSD - 3; Alianţa USR PLUS - 2; candidat independent Horea Dorin Matiş - 1", se arată în comunicat. De asemenea, PNL are 51 de primari în judeţ, PSD - 11, UDMR - 9, sunt 4 independenţi, PMP - 3, ALDE - 1, Partidul Verde - 1, Alianţa USR PLUS - 1. La mandate de consilieri locali, PNL are 423, PSD - 180, UDMR - 123, PMP - 68, Pro România - 60, Alianţa USR PLUS - 54, ALDE - 16, Partidul Verde - 12, Asociaţia Partida Romilor "Pro-Europa" - 11; candidaţi independenţi - 8; Alianţa Maghiară din Transilvania - 5, PPU (SL) - 4, Partidul Republican din România - 2, PPMT - 2, Partidul Phralipe al Romilor - 1, PNŢCD - 1, PRM - 1, AUR - 1, Partidul Forţa Naţională - 1. UPDATE 30.09 ORA 8.24 AlegeriLocale2020/Ionuţ Pucheanu (PSD) a câştigat detaşat un nou mandat la Primăria Galaţi (rezultate finale) Foto: (c) DAN PAIC / AGERPRES FOTOIonuţ Pucheanu (PSD) a câştigat detaşat un nou mandat la Primăria Galaţi obţinând 47.452 de voturi, următorul clasat fiind Bogdan Rodeanu (USR PLUS) susţinut şi de PNL, cu doar 13.069 de voturi, potrivit rezultatelor afişate, miercuri, de Autoritatea Electorală Permanentă. Pentru Consiliul Local al municipiului Galaţi, PSD a obţinut 34.674 de voturi, PNL - 14.086 de voturi, USR PLUS - 9.122 de voturi, PACT Pentru Galaţi - 4.765 de voturi. PMP - 3.874 de voturi, ALDE - 2.930 de voturi, Partidul Puterii Umaniste (Social-Liberal) - 2.105 voturi, Pro România - 1.900 de voturi, PER - 1.476 de voturi, candidata independentă Daniela-Simona Vreme - 1.191 de voturi, AUR - 921, Asociaţia Partida Romilor "Pro-Europa" - 649, Partidul Verde - 557, independentul Mircea-George Vlase - 530, Re:Start România - 428, Alternativa Dreaptă - 307 şi PSR - 210. În noul Consiliu Local al municipiului Galaţi, PSD şi-a asigurat majoritatea cu 15 mandate, PNL are 6 mandate, Alianţa USR PLUS - 4 mandate şi PACT - 2 mandate. UPDATE 30.09 ORA 8.24 AlegeriLocale2020/Constanţa: Trei partide sunt reprezentate în Consiliul Local din municipiul reşedinţă (rezultate finale BEC) PNL, USR-PLUS şi PSD sunt cele trei partide reprezentate în Consiliu Local Municipal Constanţa, ales pentru legislatura 2020-2024, potrivit datelor finale comunicate de Biroul Electoral de Circumscripţie. Astfel, conform votului exprimat duminică, 27 septembrie, în condiţiile prezenţei la urne a 44,56% dintre alegători, PNL obţine 10 mandate în noul Consiliului Local Municipal, pe locul al doilea se situează USR-PLUS cu nouă mandate şi pe locul al treilea PSD, care va avea opt consilieri locali. UPDATE 29.09 ORA 23: 02 AlegeriLocale2020/Braşov: Patru formaţiuni politice, reprezentate în CJ; Veştea (PNL) - câştigător al funcţiei de preşedinte Patru formaţiuni politice vor face parte din noul Consiliu Judeţean Braşov - PNL, USR PLUS, PSD şi Pro România -, conform rezultatelor finale ale alegerilor de duminică, pentru prima dată în istoria postdecembristă UDMR nemaiavând reprezentant în acest for. Foto: (c) SIMION MECHNO/AGERPRES FOTO UPDATE 29.09 ORA 21: 57 AlegeriLocale2020/Tulcea: PSD păstrează preşedinţia Consiliului Judeţean (rezultate finale BEJ) Preşedintele organizaţiei judeţene a PSD Tulcea, Horia Teodorescu, va continua să conducă în următorii patru ani Consiliul Judeţean, după ce duminică a obţinut 33.294 de voturi din cele 86.807 valabil exprimate pentru această funcţie, se arată în procesele-verbale transmise AGERPRES de purtătorul de cuvânt al Biroului Electoral Judeţean (BEJ), Gina Dumitrescu. Foto: (c) ANGELO BREZOIANU/AGERPRES FOTOUPDATE 29.09 ORA 20.22 Alegeri locale2020/ USR PLUS, cele mai multe mandate în Consiliul Local Timişoara (rezultate finale) Alianţa USR PLUS a reuşit să se impună cu cel mai mare număr de aleşi în Consiliul Local Timişoara, dar nu suficienţi pentru a forma majoritatea, fiind urmată de PNL, PSD-PPU(sl) şi Pro România, în timp ce UDMR nu a mai reuşit să atingă pragul electoral, potrivit rezultatelor oficiale finale prezentate, marţi, de Biroul Electoral Municipal (BEM).Astfel, cele 27 de mandate sunt împărţite între Alianţa USR PLUS, care va avea 13 consilieri municipali, PNL, care a obţinut 9 mandate, PSD-PPU(sl) cu 3 mandate, iar Partidul Pro România va fi reprezentat de doi consilieri Foto: (c) CONSTANTIN DUMA / AGERPRES FOTO UPDATE 29.09 ORA 19.02 AlegeriLocale2020/Bistriţa-Năsăud: USR-PLUS nu intră în Consiliul Judeţean, potrivit rezultatelor finale ale BEJ Alianţa USR-PLUS nu va avea reprezentanţi în noul Consiliu Judeţean Bistriţa-Năsăud, singurele formaţiuni care au trecut pragul electoral fiind "Alianţa pentru Bistriţa-Năsăud" (PSD-ALDE-Pro România-UDMR), PNL şi PMP, potrivit rezultatelor finale comunicate marţi de Biroul Electoral Judeţean.PNL şi USR-PLUS, deşi au susţinut candidaţi comuni la funcţiile de primar al municipiului Bistriţa şi de preşedinte al Consiliului Judeţean, au depus liste separate de propuneri pentru consilieri.Viitorul Consiliu Judeţean Bistriţa-Năsăud va avea 14 reprezentanţi ai alianţei create în jurul PSD, 12 de la PNL şi patru de la PMP. UPDATE 29.09 ORA 17.55 Alegeri Locale2020/Covasna: UDMR, majoritar în CJ; Tamas Sandor, la al patrulea mandat de preşedinte (rezultate finale BEJ) Liderul UDMR Covasna, Tamas Sandor, a câştigat cel de-al patrulea mandat de preşedinte al Consiliului Judeţean la alegerile locale de duminică şi va lucra şi în următorii patru ani cu un consiliu majoritar UDMR.Potrivit rezultatelor finale date publicităţii marţi de Biroul Electoral Judeţean (BEJ) Covasna, Tamas Sandor a câştigat detaşat, cu 43.391 voturi din totalul celor 68.977 valabil exprimate. UPDATE 29.09 ORA 17.46 AlegeriLocale2020/Bihor: Preşedintele CJ va fi Ilie Bolojan; liberalii au cele mai multe mandate în CJ şi în CL Oradea (rezultate finale BEJ) Biroul Electoral Judeţean Bihor a finalizat, marţi seară, centralizarea rezultatelor alegerilor locale din 27 septembrie în cele 655 de secţii din judeţ, încheind astfel procesul electoral.Din tabele centralizatoare ale BEJ, rezultă că preşedintele CJ Bihor va fi Ilie Bolojan, liberalii având cele mai multe mandate, atât în CJ, cât şi în CL Oradea, dar şi la primăriile câştigate în judeţ, respectiv 47 din 101. UPDATE 29.09 ORA 16.42 AlegeriLocale2020/ Teleorman: PSD a obţinut funcţia de primar al Alexandriei şi majoritate în consiliul local (rezultate finale AEP) Candidatul PSD Victor Drăguşin a câştigat în alegeri funcţia de primar al municipiului Alexandria, iar PSD a obţinut 11 din cele 19 mandate de consilier local, având astfel majoritate simplă în forul decizional, conform rezultatelor finale ale Autorităţii Electorale Permanente (AEP). Sursa foto: Victor Dragusin / FacebookCandidatul PSD Victor Drăguşin a obţinut funcţia de primar în Alexandria cu un număr de 7.485 voturi, ceea ce înseamnă 50,56% din totalul celor 14.804 de voturi valabil exprimate. Pe locul doi s-a situat candidatul PNL Mitran-Piticu Valentina-Veronica, cu 4.325 voturi (29,21%). UPDATE 29.09 ORA 15.55 AlegeriLocale2020/Dâmboviţa: PSD a obţinut funcţia de primar al Târgoviştei cu 65,61% şi majoritate în Consiliul Local (rezultate finale AEP) Candidatul PSD Cristian Stan a fost reales în funcţia de primar cu un scor de 65,61%, iar social democraţii au obţinut 12 din cele 21 de mandate de consilier local din municipiul Târgovişte, având astfel majoritate simplă, conform rezultatelor finale ale Autorităţii Electorale Permanente. Sursa foto: Daniel Cristian Stan / Facebook.comConform sursei citate, candidatul PSD Cristian Stan a obţinut 17.046 de voturi din cele 25.978 valabil exprimate, ceea ce înseamnă 65,61%. Prezenţa la vot a fost de 35,04%. UPDATE 29.09 ORA 15.34 AlegeriLocale2020/ Constanţa: Consiliul Judeţean va fi compus din reprezentanţi ai patru formaţiuni şi alianţe Preşedintele noului Consiliu Judeţean Constanţa a fost ales candidatul PNL, Mihai Lupu, iar forul deliberativ judeţean va fi alcătuit din reprezentanţii a patru formaţiuni politice şi alianţe, care au depus liste complete de candidaţi, a declarat marţi, judecătoarea Gabriela Ghervase, locţiitorul Biroului Electoral Judeţean de Circumscripţie. Sursa foto: Mihai Lupu / FacebookPotrivit datelor oficiale prezentate după centralizarea rezultatelor votului de duminică, 27 septembrie, candidatul PNL, Mihai Lupu, a fost declarat ales în funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean Constanţa, cu 37,42% din voturi (101.874 voturi), fiind urmat în ierarhie de reprezentantul alianţei politice PSD - ALDE - PNŢCD - ADER, care a obţinut 25,25% (68.746 de voturi) şi Remus Negoi, de la USR PLUS - 13,52% (36.814 voturi). UPDATE 29.09 ORA 14.53 AlegeriLocale2020/ Brăila: PSD a câştigat 29 de primării, din cele 44 existente la nivel de judeţ (rezultate finale AEP) PSD Brăila a câştigat funcţiile de edil în 29 de primării, din cele 44 existente la nivelul judeţului, inclusiv în municipiul reşedinţă de judeţ şi în cele trei oraşe, conform rezultatelor finale publicate pe site-ul AEP.În urma alegerilor din 27 septembrie, PSD a câştigat şase primării care erau conduse până la acea fată de liberali şi au pierdut o comună în faţa PSD. UPDATE 29.09 ORA 14.27 AlegeriLocale2020/ UDMR obţine majoritatea în Consiliul Local Satu Mare (rezultate finale AEP) UDMR a obţinut 12 din cele 23 de mandate de consilieri din municipiul Satu Mare, având astfel majoritate simplă în forul decizional, conform rezultatelor finale ale Autorităţii Electorale Permanente.Potrivit sursei citate, din cele nouă formaţiuni care au depus liste de consilieri, patru au reuşit să treacă peste pragul electoral. Astfel, cu cele 16.564 de voturi UDMR obţine 12 mandate de consilieri locali, PNL cu cele 5.877 voturi obţine patru mandate, Alianţa USD-PLUS cu 4.913 voturi obţine tot patru mandate, iar PSD cu 4.441 voturi obţine trei mandate. UPDATE 29.09 ORA 13.14 AlegeriLocale2020/Brăila:Dragomir (PSD) a câştigat primăria municipiului cu 63,2%; în CLM vor intra PSD, PNL şi PMP(rezultate BEM) Primarul municipiului Brăila, Marian Dragomir (PSD), a câştigat al doilea mandat cu 63,2% din voturi, iar noul Consiliul Local Municipal Brăila va fi format din reprezentanţi ai PSD, PNL şi PMP, potrivit rezultatelor finale făcute publice de Biroul Electoral de Circumscripţie nr. 1 Brăila. La Consiliul Local Municipal, PSD a obţinut 49.95%, PNL - 18,24% şi PMP 6,48%. USR PLUS, deşi a obţinut un procent de 6,94%, nu va intra în CLM deoarece pragul pentru alianţe electorale este stabilit la 7%. UPDATE 29.09 ORA 10.50 AlegeriLocale2020/Maramureş: PNL, cel mai mare procentaj în Consiliul Local Baia Mare şi Consiliul Judeţean- rezultate finale PNL a obţinut cel mai mare procentaj în urma alegerilor locale în Consiliul Judeţean Maramureş, unde a obţinut 31,85%, iar la Consiliul Local Baia Mare 25,28%, potrivit rezultatelor finale ale BEC. De asemenea, Cătălin Cherecheş, primarul reales al municipiului Baia Mare care a candidat din partea Coaliţiei pentru Maramureş (PSD, PNŢCD, UDMR şi PPU), a obţinut 41,54 % din voturi. În Consiliul Local Baia Mare vor avea reprezentanţi PNL (25,28%), Coaliţia pentru Maramureş (24,43%), USR Plus (14,97%), PMP (11,03%) şi UDMR (7,34%). La funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean Maramureş, Ionel Bogdan (PNL) a obţinut în urma scrutinului 34,69% din voturi, iar contracandidatul din partea Coaliţiei pentru Maramureş, Gabriel Zetea, 32,11 %. UPDATE 28.09 ORA 19.29 AlegeriLocale2020/Arad: Călin Bibarţ (PNL) a obţinut 14.613 voturi, cu 2.738 peste principalul contracandidat (rezultate finale) Candidatul Călin Bibarţ (PNL) a obţinut 14.613 voturi în cursa pentru Primăria Arad, fiind cu 2.738 de voturi în faţa principalului contracandidat, senatorul Adrian Wiener (USR PLUS), în timp ce senatorul PSD Mihai Fifor (Alianţa PSLC) a obţinut 7.108 voturi, arată datele finale oferite de Biroul Electoral Municipal (BEM).Conform acestor date, pentru Consiliul Local Municipal Arad, opţiunile alegătorilor sunt următoarele, în cazul partidelor care au obţinut mandate de consilieri: PNL - 14.316 voturi (opt mandate de consilieri), USR PLUS - 10.731 voturi (şapte mandate), PSLC - 5.731 voturi (patru mandate), PMP - 3.230 voturi (două mandate) şi UDMR - 3.070 voturi (două mandate). Foto: (c) EUGENIA PASCA / AGERPRES FOTO UPDATE 28.09 ORA 16.32 AlegeriLocale2020/Bihor: PNL a obţinut 56,85% voturi pentru consilierii judeţeni, urmat de UDMR cu 17,21 % (rezultate finale) Rezultatele finale pe judeţul Bihor arată că Ilie Bolojan a câştigat detaşat lupta pentru preşedinţia Consiliului Judeţean Bihor, obţinând 61,51% din voturile bihorenilor, iar în ce priveşte votul pentru consilierii judeţeni, liberalii sunt de asemenea pe primul loc, cu 56,85% din voturi.Astfel, potrivit datelor furnizate luni de PNL Bihor, candidatul liberal Ilie Bolojan a strâns 61,51% dintre voturile bihorenilor (156.228 voturi), Szabo Jozsef (UDMR) - 15,72% (39.931 voturi), Ioan Mang (PSD) - 14,86% (37.742 voturi), Szilagyi Zsolt (PPMT) - 2,40% (6.099 voturi), Traian Bodea (Pro România) - 1,91% (4.852 voturi), Simona Bişboacă (USR-PLUS) - 1,54% (3.900 voturi), Ciprian Blejan (ALDE) - 1,24% (3.153 voturi), iar Andrei Amariţei (PMP) - 0,83%, adică 2.103 voturi. Foto: (c) CRISTIAN NISTOR / AGERPRES FOTO UPDATE 28.09 ORA 15.20 AlegeriLocale2020/ Iulian Sîrbu, liderul UIPS, e noul primar al Sighişoarei, după ce a devansat candidaţii PSD şi PNL Iulian Sîrbu este noul primar al municipiului Sighişoara, el candidând sub sigla formaţiunii locale Uniunea Independentă pentru Sighişoara (UIPS), care a primit 3.463 de voturi, potrivit centralizării parţiale a voturilor, devansându-i astfel pe candidatul PSD, Ovidiu Mălăncrăvean, primarul în exerciţiu, şi pe candidatul PNL, Constantin Mihai Fiscu.Potrivit rezultatelor postate pe site-ul Autorităţii Electorale Permanente, Iulian Sârbu, a cărui candidatură a fost susţinută şi de Partidul Pro România, a fost urmat de Constantin Mihai Fiscu, cu 2.532 de voturi, iar Ovidiu Mălăncrăvean a obţinut 1.828 de voturi. UPDATE ORA 14.18 AlegeriLocale2020/PNL a câştigat Primăria Ploieşti cu aproape 60% din voturi; candidatul Alianţei pentru Prahova - 15,57% (rezultate AEP) Candidatul PNL Andrei Volosevici a câştigat Primăria Ploieşti cu aproape 60% din voturile valabil exprimate, următorul clasat, la o diferenţă considerabilă de scor, fiind candidatul Alianţei pentru Prahova, Cristian Ganea (Pro România), care a obţinut 15,57% din voturi.Potrivit datelor publicate pe site-ul Autorităţii Electorale Permanente, Volosevici, care a mai fost primar în mandatul 2008-2012, are 35.611 din cele 60.984 de voturi valabil exprimate în cele 157 de secţii de votare din Ploieşti, câştigând alegerile cu un procent de 58,39%. UPDATE 28.09 ORA 14.10 AlegeriLocale2020/ Teleorman: Consiliul Local Alexandria va fi format din reprezentanţii PSD - 11 mandate şi ai PNL - 8 mandate Social-democraţii vor avea 11 mandate în Consiliul Local Alexandria, după etapa de redistribuire urmând ca PNL să obţină opt mandate, conform datelor AEP.Pentru Consiliul Local Alexandria, PSD a obţinut la alegerile de duminică 6.595 voturi, iar PNL 4.392 de voturi din totalul opţiunilor valabil exprimate de alegători (14.653). Foto: (c) GRIGORE POPESCU / AGERPRES FOTO UPDATE 28.09 ORA 14.06 AlegeriLocale2020/Constanţa: Noul preşedinte al Consiliului Judeţean este liberalul Mihai Lupu (rezultate AEP) Candidatul PNL la funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean Constanţa, Mihai Lupu, a câştigat alegerile locale de duminică, cu peste 100.000 de voturi, potrivit datelor publicate de Autoritatea Electorală Permanentă (AEP). UPDATE 28.09 ORA 13.28 AlegeriLocale2020/Tulcea: Candidatul PNL la primăria municipiului a obţinut 40,3% (rezultat BEM final) Foto: (c) Luisiana Bîgea / AGERPRES FOTOLiderul organizaţiei judeţene a PNL, Ştefan Ilie, a câştigat funcţia de primar al municipiului Tulcea cu 40,3% din voturile valabil exprimate, în urma alegerilor locale desfăşurate duminică, a declarat, pentru AGERPRES, preşedintele Biroului Electoral Municipal, procuror Dan Stepanencu.Reprezentantul liberalilor a obţinut 10.361 de voturi din cele 25.670 de sufragii valabil exprimate în municipiu şi îl va înlocui în funcţie pe Constantin Hogea care a condus instituţia publică în ultimii 16 ani. UPDATE 28.09 ORA 12.02 AlegeriLocale2020/Harghita: Korodi Attila a câştigat Primăria Miercurea Ciuc cu aproape 73% (rezultate oficiale BEM) Foto: (c) GINA STEFAN / AGERPRES FOTOCandidatul UDMR, Korodi Attila, a câştigat cu majoritate de voturi alegerile pentru Primăria Miercurea Ciuc, fiind preferat de aproape 73% dintre persoanele care s-au prezentat duminică la urne.Potrivit unui comunicat transmis de Biroul Electoral de Circumscripţie al municipiului Miercurea Ciuc, Korodi Attila a fost votat de 8.072 de persoane, ceea ce înseamnă 72,66 %. UPDATE 28.09 ORA 11.49 AlegeriLocale2020/ Bihor: CL Oradea va avea 20 de consilieri PNL, 4 UDMR şi 3 PSD Foto: (c) EUGENIA PASCA / AGERPRES FOTOConsiliul local Oradea va avea în componenţă, după alegerile de duminică, doar trei partide: PNL care a câştigat 20 mandate, UDMR cu 4 mandate şi PSD cu 3 mandate. Succesorul lui Ilie Bolojan, după trei mandate, actualul viceprimar Florin Birta a câştigat conducerea Primăriei Oradea cu 70,13% din voturi. UPDATE 28.09 ORA 11.45 AlegeriLocale2020/ Neamţ: Liberalul Andrei Carabelea a câştigat Primăria Piatra-Neamţ (date oficiale BEJ) Foto: (c) ALEX MICSIK / AGERPRES FOTOLiberalul Andrei Carabelea a câştigat funcţia de primar al municipiului Piatra-Neamţ, potrivit rezultatelor finale centralizate de Biroul Electoral Judeţean Neamţ.Andrei Carabelea a obţinut 26,25% dintre voturile valabil exprimate (7.696 voturi). UPDATE 28.09 ORA 11.43 AlegeriLocale2020/ Candidatul USR PLUS, Allen Coliban, a câştigat primăria Braşov cu peste 40% (date finale) Foto: (c) GRIGORE POPESCU / AGERPRES FOTOCandidatul USR PLUS, Allen Coliban, a câştigat Primăria municipiului Braşov, cu peste 40% din voturile valabil exprimate, în viitorul legislativ local urmând să aibă mandate trei forţe politice - Alianţa USR PLUS şi PNL - cu un număr egal de voturi şi PSD, relevă datele AEP Braşov.AGERPRES * UPDATE-ul este realizat în baza ştirilor AGERPRES, orele indicate reprezentând momentul difuzării ştirilor pe fluxul agenţiei.