SUA: Hope Hicks, consilieră apropiată a preşdintelui Trump, testată pozitiv la coronavirus (presa)

01:10

Spitalul Clinic Colţea a fost îmbrăcat în culoarea speranţei, joi seară, la a 20-a ediţie a evenimentului "Iluminare în roz" - simbol al luptei împotriva cancerului de sân - organizat de Fundaţia Renaşterea.Ambasadorul Fundaţiei Renaşterea, Andreea Esca, a amintit că an de an, la 1 octombrie, peste 70 de ţări de pe întreg globul sărbătoresc Ziua mondială de luptă împotriva cancerului de sân. Ea a adăugat că "într-un an marcat de incertitudini, evenimentul organizat de Fundaţia Renaşterea pledează pentru accesul pacienţilor oncologici la tratament şi al tuturor femeilor la diagnostic". "Pare incredibil că ne aflăm la a 20-a iluminare în roz, eveniment prin care a luat naştere programul de prevenţie şi depistare precoce a cancerului de sân al Fundaţiei Renaşterea. Mesajul nostru este mereu acelaşi, le spunem femeilor să meargă la control an de an, pentru că aşa îşi pot salva viaţa. Ne-am gândit să iluminăm în roz un spital - Spitalul Colţea, care este primul spital din Bucureşti şi reprezintă o bijuterie din punct de vedere al arhitecturii - în semn de mulţumire faţă de toate cadrele medicale care ne sunt alături în această perioadă şi care ne sunt mereu alături atunci când avem nevoie", a spus Andreea Esca.Prezentă la eveniment, consilierul prezidenţial dr. Diana Loreta Păun a declarat că Administraţia Prezidenţială susţine campania Fundaţiei Renaşterea, Palatul Cotroceni îmbrăcând şi în acest an culoarea roz, pentru o seară.Preşedintele Fundaţiei Renaşterea, Mihaela Geoană, a precizat că "lumina roz ce va transforma Spitalul Colţea în mesagerul luptei împotriva cancerului de sân" transmite mesajul că "prevenţia salvează vieţi". Ea a adăugat că "în semn de mulţumire pentru toţi medicii care sunt eroii ultimelor şase luni, cel care va declanşa lumina roz este prof. dr. Alexandru Rafila, expert internaţional, reprezentantul României la OMS şi susţinător al campaniilor de prevenţie". După declanşarea manetei care a iluminat în roz cel mai vechi spital din Bucureşti, profesorul Rafila a mulţumit pentru faptul că a fost invitat la "momentul aniversar al Fundaţiei Renaşterea" şi a afirmat că "trebuie să transformăm prevenţia într-un mod de viaţă". "Felicit Fundaţia Renaşterea, care a făcut o treabă minunată în România, această fundaţie este un exemplu care cred că ar trebui să fie replicat nu numai de alte organizaţii ale societăţii civile, dar şi de autorităţi. Să nu uităm că în fiecare an aproximativ 10.000 de femei din România sunt diagnosticate cu cancer de sân, alte 4.000-5.000 cu cancer de col uterin. Putem să prevenim aceste situaţii cu un control sau un vaccin", a spus prof. dr. Alexandru Rafila.Mihaela Geoană a amintit că în ultimii 19 ani Fundaţia Renaşterea a informat femeile din România despre importanţa depistării precoce a cancerului şi a oferit peste 87.000 de investigaţii medicale în cele două centre medicale pe care le deţine în Bucureşti. În plus, cu susţinerea partenerilor săi, Fundaţia a achiziţionat şi a lucrat cu două Unităţi Medicale Mobile care au oferit în regim de gratuitate investigaţii pentru 21.870 de femei ce locuiesc în zone rurale."Seria evenimentelor organizate de Fundaţia Renaşterea dedicate luptei împotriva cancerului a debutat weekend-ul trecut, când s-a desfăşurat, pentru prima dată în variantă digitală, cursa caritabilă Race for the Cure. Fundaţia Renaşterea a fost susţinută de 1.237 de persoane, rezidente în Bucureşti, Măgurele, Buzău, Timişoara, Bacău, Sibiu, Barcelona, Roma, Bruxelles, Praga, care au donat, s-au plimbat 3 km sau au alergat 5 km, pentru a susţine campania de prevenţie şi depistare precoce a cancerului", a spus Mihaela Geoană.Ea a mulţumit celor 115 de echipe care au susţinut Fundaţia Renaşterea şi strângerea de fonduri din România, precizând că înscrierea fiecărui participant a constat într-o donaţie minimă de 50 lei, care se va transforma în investigaţii medicale gratuite pentru femeile din mediul rural, dar şi în acţiuni de susţinere a pacientelor oncologice din România."Deja avem programate cinci luni de operare a Unităţii Mobile, primul loc în care ne vom opri fiind Popeşti Leordeni, la mijlocul lunii octombrie. Suntem foarte mândri că Fundaţia Renaşterea a devenit parte activă în două proiecte cu finanţare POCU, fiind partener al Institutului pentru Sănătatea Mamei şi Copilului în activitatea de informare privind screeningul pentru cancerul de col uterin din regiunea Sud-Muntenia şi al Institutului Clinic Fundeni în campania de mobilizare a populaţiei pentru screeningul cancerului colorectal, în aceeaşi regiune, Sud-Muntenia", a precizat Mihaela Geoană.Preşedintele Fundaţiei Renaşterea a oferit diplome de recunoştinţă pentru dr. Turkes Ablachim (director medical la Administraţia Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti), dr. Mircea Ovidiu Denis Lupuşoru (directorul Spitalului Clinic Colţea), Cătălina Ponor (campioană olimpică, şef al echipei Cosmopolis în Race for the Cure), precum şi partenerilor: Fundaţia Globalworth, Novartis Oncology Romania, Fundaţia Superbet, Cosmopolis. dr. Turkes AblachimCătălina Ponor, campioană olimpică la gimnastică, a declarat că a făcut antrenamente intense cu membrii echipei care a participat la Race for the Cure, pentru a strânge fondurile necesare pacientelor oncologice."Eu sunt aici ca să reprezint femeile puternice şi, din punctul meu de vedere, femeile care reuşesc să treacă peste această boală - cancerul - sunt nişte eroine. Şi despre mine s-a spus că sunt o eroină, dar eu am fost doar un om care a muncit. Însă aceste femei care reuşesc să învingă boala sunt nişte luptătoare, nişte femei de la care avem multe de învăţat, sunt nişte exemple pentru toată lumea", a spus Cătălina Ponor.La finalul serii, pe pagina de Facebook a Fundaţiei Renaşterea a putut fi vizionat un interviu realizat de regizoarea Chris Simion-Mercurian, învingătoare în lupta cu cancerul de sân, cu celebra actriţa Maia Morgentern, despre piesa de teatru "Anatomie 2.0", ce transpune condiţia pacientului oncologic într-un mod inedit, pozitiv. Piesa "Anatomie 2.0" va fi pusă în scenă la finalul lunii octombrie.La eveniment au participat, pe lângă membrele board-ului Fundaţiei Renaşterea - Mihaela Geoană, Cristiana Copos, Andreea Esca, Camelia Şucu, Veronica Savanciuc, Adriana Cazacu, Andreea Mihai -, invitaţi din lumea culturală, medicală, reprezentanţi ai societăţii civile, oameni de afaceri, jurnalişti din presa scrisă, audio şi televiziune. AGERPRES/(A, AS - autor: Marina Bădulescu, editor: Karina Olteanu, editor online: Andreea Preda) Foto: (c) RADU TUTA / AGERPRES FOTO * Mai multe imagini pe AGERPRES FOTO