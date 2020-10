Rafila: E nevoie de o regândire rapidă a capacităţii de acordare a asistenţei medicale

19:20

Lidl lansează aplicaţia mobilă Lidl Plus, primul program digital de loializare al retailerului în România. Lidl Plus include un card digital de fidelitate, iar printre avantajele oferite se numără accesul exclusiv la oferte speciale şi promoţii săptămânale pentru produse, precum şi centralizarea bonurilor şi a istoricului digital al cumpărăturilor. Aplicaţia poate fi descărcată gratuit din magazinele Google Play şi AppStore. „În centrul aplicaţiei stă cardul de fidelitate digital Lidl Plus, pe c...