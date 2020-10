Casele britanice suspendă pariurile electorale americane, după ce Trump a fost infectat cu noul coronavirus

14:50

PNL a câştigat alegerile în judeţ cu majoritate în Consiliul Judeţean (CJ) şi 53 de primari, ceea ce înseamnă ''încredere substanţială'' din partea sucevenilor, a declarat vineri, într-o conferinţă de presă, liderul judeţean al partidului, preşedintele ales al CJ Suceava, Gheorghe Flutur.El a mulţumit sucevenilor care au fost la vot şi, în special, celor care l-au votat şi au optat pentru PNL la acest scrutin.Totodată, Flutur a spus că, în această campanie şi la aceste alegeri nu au escaladat focarele de coronavirus aşa cum anunţau unii "pesimişti", subliniind că şi echipele partidelor politice au încercat şi au reuşit să respecte aceste reguli de protecţie."PNL Suceava este câştigător în aceste alegeri şi cifrele arată acest lucru. Mă bucur că prezenţa la vot în judeţ a fost aproape de media naţională, chiar dacă aceste alegeri s-au desfăşurat sub semnul îngrijorărilor privind pandemia prin care ţara noastră şi lumea întreagă trece. O prezenţă de 46% la Suceava este rezonabilă. (...) Am avut parte şi trebuie să le mulţumesc sucevenilor că, în cele două mandate încheiate, am avut majoritate singuri, cei din PNL. Asta înseamnă încredere substanţială din partea sucevenilor pentru administraţia liberală şi eu citesc şi o notă bună la ceea ce am făcut şi până acum. Sigur, cu amendamentul să nu ne-o luăm în cap", a spus Flutur.El a precizat că PNL Suceava a câştigat 53 de primari, încă doi edili independenţi susţinuţi de PNL, la Gura Humorului şi Frătăuţii Vechi, precum şi 600 de consilieri locali, iar aproximativ 60% din populaţia judeţului locuieşte în localităţile cu primari liberali."Asta înseamnă aşteptări foarte mari de la administraţia liberală judeţeană şi locală", a spus Flutur.În ceea ce priveşte alianţele la nivel local, Flutur a spus că este pentru toate forţele politice, cu excepţia PSD, iar fiecare primar va avea strategia lui."Ne interesează modernizarea judeţului Suceava, atragerea cât mai multor fonduri şi să ne ţinem de cuvânt la ceea ce am promis în campania electorală", a conchis Flutur.