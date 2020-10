LEAGUE OF LEGENDS. S-au stabilit grupele principale ale Campionatului Mondial de LoL

16:10

Simona Halep (29 de ani, 2 WTA) a câștigat categoric meciul cu americanca Amanda Anisimova (19 ani, 29 WTA), scor 6-0, 6-1, iar Simona Halep i-a dedicat victoria antrenorului său, Darren Cahill, care azi face 55 de ani.Simona Halep va juca duminică în optimile Roland Garros cu poloneza Iga Swiatek (19 ani, 53 WTA)„Sunt foarte fericită de cum am gestionat lucrurile azi. Am făcut un meci foarte bun și am fost foarte agresivă. ...