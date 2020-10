Trupa Queen şi Adam Lambert lansează primul album live

19:40

Poetul Derek Mahon, una dintre cele mai apreciate voci ale literaturii irlandeze, a decedat la vârsta de 78 de ani, informează DPA.Derek Mahon s-a stins din viaţă joi seară, în ţinutul Cork, după o scurtă suferinţă, a relatat vineri presa irlandeză.Poetul, originar din Belfast, locuia în oraşul Kinsale, în partea de sud-vest a ţării.Pandemia de COVID-19 a readus în prim-plan interesul pentru opera sa, după ce poemul ''Everything is going to be alright'' a devenit un fel de imn neoficial al speranţei.Publicaţia Poetry Ireland a afirmat că este ''profund întristată'' la aflarea veştii despre decesul poetului Derek Mahon.''Influenţa sa asupra comunităţii poeţilor irlandezi, lumii literare şi societăţii în general, precum şi opera pe care a lăsat-o în urmă, sunt imense'', a mai precizat revista.Mahon a făcut parte din Aosdana, asociaţia artiştilor irlandezi, şi a fost recompensat cu numeroase premii.Derek Mahon a publicat numeroase cărţi de poezie. A debutat cu volumul ''Twelve Poems'', publicat în 1965, iar cel mai recent, ''Against the Clock'', a văzut lumina tiparului în 2018 şi a fost recompensat cu The Irish Times Poetry Now Award.A primit premiul pentru literatură David Cohen în 2007 pentru întreaga carieră. Poezia sa ''A Disused Shed in County Wexford'' a fost desemnată unul dintre cele mai populare poeme irlandeze în urma unui vot al publicului în 2015.Un volum cu poezii noi ale sale urmează să fie publicat la sfârşitul lunii octombrie. AGERPRES/(AS-autor: Simona Tatu, editor: Florin Bădescu, editor online: Ady Ivaşcu) Sursa foto: irishpost.com