Virgil Ianțu a fost infectat cu noul coronavirus

O noua modificare legislativa vine in ajutorul utilizatorilor de asigurari auto de pe 10 septembrie. Deoarece sunt tot mai multe firme care elibereaza polite RCA in format electronic si exista totodata posibilitatea de a comanda RCA online, foarte multi soferi omiteau sa printeze aceste documente pe care le primeau pe e-mail si le erau utile pana cand primeau politele in format tiparit de la asigurator, ajungand astfel sa plateasca amenzi pentru simplul fapt ca nu aveau documentul printat, chiar daca polita era platita.