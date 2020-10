SUA: Trump, tratat cu remdesivir, 'se odihneşte confortabil'

22:40

Considerat unul dintre cele mai bune albume ale tuturor timpurilor, "(What's the story) Morning Glory?", al trupei Oasis, care a impus acest grup drept unul dintre punctele de reper ale pop-rockului britanic din anii '90, a împlinit vineri 25 de ani de la lansare, relatează EFE. Lansat în 1995, albumul a ajutat trupa Oasis să devină unul dintre cele mai mari grupuri de rock alternativ şi britpop cu piese precum "Wonderwall", "Don't Look Back In Anger" şi "Some Might Say", care s-au vândut în peste 22 de milioane de copii în întreaga lume.În 2010, "(What's the story) Morning Glory?" a obţinut premiul pentru cel mai bun album dintre cele premiate în toţi cei 30 de ani de existenţă ai galei Brit Awards, premiile industriei muzicale britanice.Totuşi, rivalitatea existentă între liderii trupei, fraţii Liam şi Noel Gallagher, cântăreţi şi compozitori, a marcat dureros traiectoria formaţiei în asemenea măsură, încât a pus sub semnul îndoielii înregistrarea acestui album emblematic.Potrivit fotografului trupei, Michael Spencer Jones, a existat "o dispută serioasă" între cei doi fraţi Gallagher, care l-a făcut să creadă că proiectul nu va va vedea lumina zilei.Potrivit fotografului, membrii grupului au început înregistrarea albumului imediat după ce s-au deplasat într-un studio situat în sudul Ţării Galilor, unde urmau să rămână timp de şase săptămâni, însă disputele între cei doi fraţi au paralizat complet sesiunile de înregistrări.Trupa Oasis a sedus pentru prima oară publicul şi criticii muzicali britanici în 1994 cu primul său LP, "Definitely Maybe", care a devenit cel mai bun debut comercial al unui album de până atunci din Marea Britanie şi un punct de referinţă pentru alte trupe de britpop, care încercau să-şi croiască un loc pe piaţa muzicală.Un an mai târziu, "(What's the Story) Morning Glory?" a devenit trambulina spre faima mondială, cu care fraţii Gallagher au transformat Oasis în epicentrul curentului britpop din anii 1990, construind o carieră ce părea croită pe tiparul legendarului grup The Beatles, în care aveau să se regăsească şi alte trupe britanice, precum Blur.După mai mulţi ani de neînţelegeri publice şi private, fraţii Gallagher au plecat pe drumuri separate în 2009: Noel a înfiinţat trupa Noel Gallagher's High Flying Birds, iar Liam a început în 2017 o carieră solo, după ce a fost timp de cinci ani solistul grupului Beady Eye. AGERPRES/(AS-autor: Mihaela Nicolaescu, editor: Florin Bădescu, editor online: Anda Badea) Sursa foto: Oasis / Facebook