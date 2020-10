FCSB - DINAMO. FCSB, daună de 90%! Datele afacerii dezastruoase făcute de Gigi Becali

08:30

FCSB - Dinamo e azi, de la ora 21:00, în direct la TV pe Digi 1, Telekom 1, Look Plus și liveTEXT pe GSP.ro. Puțini sunt antrenorii români cu palmares pozitiv împotriva echipei lui Gigi Becali. Cosmin Contra, actualul tehnician al lui Dinamo, e printre ei.Dinamo se va prezenta la derby-ul de astăzi cu un as în mânecă. Numele lui: Cosmin Contra! Antrenor care are un palmares bun în confruntările cu FCSB. ...