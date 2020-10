Surpriză: Anunţul făcut despre paracetamol, unul dintre cele mai folosite medicamente în România. Ce trebuie să ştiţi

17:20

La doar un an de la intrarea pe piaţa din România, About You a vândut peste 3 milioane de articole şi a înregistrat un număr de peste 600.000 de clienţi. În primele 12 luni de activitate, compania a depăşit 100 de milioane de euro. „Primul an pe piaţa din România a fost unul extraordinar şi ne bucurăm de aprecierea şi încrederea venite din partea clienţilor. Vedem mult potenţial de dezvoltare în perioada următoare şi ne propunem să devenim lideri de piaţă în rândul magazinelor online de fashion...