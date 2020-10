Germania: Dispozitivul "suspect" descoperit într-un tren lângă Koln s-a dovedit a fi nepericulos

14:10

Conducerea USR PLUS Arad a invitat, sâmbătă, partidele care au reprezentare în Consiliul Local Municipal (CLM) Arad se participe la discuţii "transparente" cu privire la formarea majorităţii în acest for, arătând că nu doreşte să facă opoziţie, ci să îşi asume "guvernarea" la nivel local."Cerem tuturor partidelor care au reprezentanţi în Consiliul Local Municipal să ne aşezăm transparent la masă, să discutăm cum putem face din Arad un oraş cu adevărat european, un oraş care să nu mai fie la coadă în regiune. (...) Arădenii au transmis un semnal puternic, în care spun că au votat un primar PNL, care a câştigat la câteva procente de candidatul nostru, însă doresc o reprezentare mai largă în CLM. Practic, arădenii nu au acordat puterea totală PNL, aşa cum au făcut în ultimii 16 ani, în care PNL a avut o majoritate confortabilă", a spus preşedintele USR Arad, europarlamentarul Vlad Botoş, într-o conferinţă de presă transmisă online sâmbătă.El a precizat că în CLM Arad, "USR PLUS doreşte să îşi asume responsabilitatea guvernării"."Nu dorim să facem opoziţie, ci dorim să fim la guvernarea municipiului Arad, însă condiţiile nu se negociază pe sub masă, nu între preşedinţii de partid, ci trebuie să se negocieze între viitorii consilierii locali şi cu viitorul primar. Noi sperăm ca la 30 de ani de Revoluţie să avem un consiliu local în care acest for să fie unul deliberativ, iar proiectele şi iniţiativele consilierilor să fie dezbătute. Ne-am săturat de o maşinărie de vot în care primarul vine şi propune ceva şi consilierii ridică mâna", a spus Botoş.Senatorul USR Adrian Wiener, care a candidat pentru funcţia de primar din partea USR PLUS, a spus că pe masa negocierilor vor fi puse unele principii, cum ar fi ca primarul şi viceprimarii să nu fie din acelaşi partid."Propunem ca zona executivă să fie partajată conform votului arădenilor, astfel încât ambii viceprimari să nu fie de aceeaşi culoare politică cu primarul, deci să nu fie de la PNL, ci de la alte partide politice. (...) Sigur că negocierile trebuie să fie dincolo de funcţiile de viceprimari, sunt şi alte posturi cheie care rezultă din numiri", a spus Wiener, adăugând că "sunt responsabilităţi mari" pe care le au cei din consiliile de administraţie sau city-managerul.Reprezentanţii USR PLUS Arad au accentuat că e necesar să se găsească un consens asupra proiectelor pentru care arădenii au ales actuala componenţă a CLM.Preşedintele PNL Arad, europarlamentarul Gheorghe Falcă, declara, luni, că preşedintele USR Arad, Vlad Botoş, a felicitat PNL pentru rezultate şi a propus un parteneriat pentru majorităţi în consilii locale."Aşa cum se întâmplă corect după alegeri, cei care pierd dau întotdeauna un telefon celor care câştigă. Preşedintele USR Arad ne-a sunat aseară, ne-a felicitat pentru victorie şi ne-a solicitat o întâlnire pentru a realiza o coaliţie. Eu am informat organizaţia şi suntem de acord să realizăm coaliţii locale (...) Să nu uităm că adversarul tradiţional este PSD, care a făcut foarte mult rău pentru că a blocat multe proiecte ale Aradului în ultimii patru ani", a spus Gheorghe Falcă.El a adăugat că PNL va cere o funcţie de viceprimar în Arad, pentru Sergiu Bîlcea.Candidatul Călin Bibarţ (PNL) a obţinut 14.613 voturi în cursa pentru Primăria Arad, fiind cu 2.738 de voturi în faţa principalului contracandidat, senatorul Adrian Wiener (USR PLUS), în timp ce senatorul PSD Mihai Fifor (Alianţa PSLC) a obţinut 7.108 voturi, arată datele finale oferite de Biroul Electoral Municipal (BEM).Conform acestor date, pentru Consiliul Local Municipal Arad, opţiunile alegătorilor sunt următoarele, în cazul partidelor care au obţinut mandate de consilieri: PNL - 14.316 voturi (nouă mandate de consilieri), USR PLUS - 10.731 voturi (şapte mandate), PSLC - 5.731 voturi (trei mandate), PMP - 3.230 voturi (două mandate) şi UDMR - 3.070 voturi (două mandate). AGERPRES/(AS - autor: Marian Buga, editor: Karina Olteanu, editor online: Andreea Lăzăroiu)