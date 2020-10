Romică Țociu și Adriana Trandafir, în pielea celebrilor Blue Brothers la Te Cunosc de Undeva. Vezi ce le-a dat mari bătăi de cap

Actorii au deschis gala a 4-a a sezonului 15 Te Cunosc De Undeva. Romică Țociu și Adriana Trandafir au intrat în pielea celebrilor Blue Brothers. Cei doi s-au întrecut pe sine în interpretarea faimoasei piese "Everybody Needs Somebody to Love".

