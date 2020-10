CNN: Următoarele 48 de ore sunt critice pentru Donald Trump. Surse apropiate președintelui SUA susțin că acesta a fost conectat la oxigen

În vreme ce Sean Conley, medicul care îl are în grijă pe Donald Trump, a declarat la briefingul zilnic că președintele SUA se simte bine, surse de la Casa Albă, citate de Associated Press și preluate de The Guardian și de CNN, susțin că Trump avea încă de vineri probeme de respirație și ar fi […]

