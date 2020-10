Coronavirus: Franţa şi-a depăşit recordul zilnic de infectări cu aproape 17.000 de cazuri noi

07:50

Ziua internaţională a animalelor ("World Animal Day") este sărbătorită, anual, la 4 octombrie, potrivit worldanimalday.org.uk. Este marcată în majoritatea ţărilor din lume cu scopul de a promova drepturile şi bunăstarea tuturor animalelor, fie ele cu stăpân sau fără, sălbatice sau domestice.Ziua internaţională a animalelor este cu atât mai importantă şi relevantă cu cât experţii în biodiversitate şi protecţia mediului trag numeroase semnale legate de situaţia actuală a animalelor. De exemplu, experţii World Wide Fund for Nature (WWF) au atras atenţia în septembrie 2020 că peste două treimi din populaţiile de animale sălbatice au dispărut în mai puţin de 50 de ani, în principal din cauza activităţilor umane. Mai mult, potrivit raportului ştiinţific intitulat ''Living Planet Index'' realizat de WWF, dispariţia continuă a habitatelor naturale ale vieţuitoarelor sălbatice creşte riscul de pandemii viitoare, deoarece favorizează contactul din ce în ce mai frecvent dintre oameni şi animale. Foto: (c) SIMION MECHNO/AGERPRES FOTOLa 30 septembrie 2020, Secretarul General al ONU, Antonio Guterres, a declarat că omenirea trebuie să oprească "războiul împotriva naturii", pentru că acesta deschide calea pentru apariţia unor boli precum COVID-19. Deschizând primul summit al ONU din istorie despre criza biodiversităţii, Guterres a arătat că liderii "trebuie să schimbe cursul şi să transforme relaţia noastră cu lumea naturală".La rândul său, naturalistul britanic David Attenborough, în vârstă de 94 de ani, a lansat, tot la 30 septembrie 2020, un apel din partea unor grupuri de protejare a mediului pentru ca lumea să investească 500 de miliarde de dolari anual pentru a opri distrugerea naturii, avertizând că viitorul planetei este în "mare pericol". Foto: (c) SIMION MECHNO/AGERPRES FOTOÎn iulie 2020, un studiu de amploare realizat de realizat de cercetători de la mai multe universităţi australiene a arătat că aproximativ 3 miliarde de animale au fost ucise sau strămutate din cauza incendiilor de vegetaţie fără precedent care au devastat Australia în 2019 şi 2020. Este "cea mai gravă catastrofă pentru faună din istoria modernă", potrivit autorilor.Ediţia din 2020 a Zilei internaţionale a animalelor marchează, în România, o premieră. La 4 octombrie 2020, este inaugurat, în Popeşti-Leordeni, primul muzeu dedicat câinilor fără stăpân. Evenimentul reprezintă începutul unei campanii organizate de Animal Society, în parteneriat cu VIER PFOTEN şi Fundaţia Speranţa, intitulată "Mesagerii Speranţei", ce are drept obiectiv promovarea adopţiilor de câini din adăpostul Speranţa. Foto: (c) SIMION MECHNO/AGERPRES FOTO* * *Iniţiativa de a înfiinţa Ziua internaţională a animalelor i-a aparţinut scriitorului şi publicistului german Heinrich Zimmermann, un apărător înfocat al drepturilor animalelor, editor al revistei Mensh und Hund (Om şi câine). Prima ediţie a Zilei internaţionale a animalelor a constat în organizarea de expoziţii şi discursuri găzduite de Palatul Sportului din Berlin, la 24 martie 1925, potrivit www.worldanimalday.org.uk. Evenimentul, care a strâns peste 5.000 de participanţi, fusese programat la 4 octombrie, însă organizatorii nu au găsit disponibil pentru acea dată un loc suficient de încăpător. Foto: (c) GRIGORE POPESCU/AGERPRES FOTOSituaţia a continuat până în 1929, când, în premieră, ziua dedicată animalelor a fost marcată la 4 octombrie. În scurt timp, ideea lui Zimmermann a început să aibă ecouri şi în afara graniţelor Germaniei, în special în Austria, Elveţia şi Cehoslovacia.Totuşi, 4 octombrie a devenit în mod oficial zi mondială dedicată animalelor de abia în luna mai 1931, atunci când, iniţiativa publicistului german a fost adoptată în cadrul Congresului internaţional pentru protecţia animalelor, desfăşurat la Florenţa."Ziua internaţională a animalelor nu este doar un omagiu adus tuturor necuvântătoarelor şi oamenilor care le iubesc şi le respectă, ci şi un prilej de a reflecta asupra rolului pe care ni l-a încredinţat Natura. Suntem datori cu toţii să înţelegem că Omul nu este stăpânul absolut al Pământului, dar este cel care are puterea şi menirea de a conduce, cu raţiune şi responsabilitate, destinele planetei", se arată pe site-ul Ministerului Mediului, http://www.mmediu.ro. Foto: (c) ANGELO BREZOIANU/AGERPRES FOTOData de 4 octombrie reprezintă şi sărbătoarea sfântului Francisc de Assisi, fondator al ordinului Franciscan şi protectorul ceresc al mediului şi al animalelor, conform http://www.ercis.ro/. Legenda spune că sfântul avea puterea de a învăţa şi dojeni animalele, reuşind chiar să îmblânzească un lup doar cu vorba bună, notează sursa citată.Primele lucrări privind drepturile şi protecţia animalelor au fost publicate în secolul al XVIII-lea, iar prima lege pentru protecţia animalelor s-a numit "Martin's Act" şi a fost votată de Parlamentul britanic la 22 iulie 1822. Textul Declaraţiei Universale a Drepturilor Animalelor a fost adoptat de Liga Internaţională a Drepturilor Animalelor şi de Ligile Naţionale Afiliate, în cadrul Întâlnirii Internaţionale pe tema Drepturile Animalelor, desfăşurată la Londra între 21-23 septembrie 1977. Declaraţia Universală a Drepturilor Animalelor a fost proclamată în mod solemn, la sediul UNESCO din Paris, la 15 octombrie 1978. Foto: (c) GRIGORE POPESCU/AGERPRES FOTOÎn 2004, Parlamentul României a adoptat Legea nr. 205, modificată prin Legea nr. 9/2008 şi prin Legea nr. 171/2017, act legislativ care reglementează măsurile necesare pentru asigurarea condiţiilor de viaţă şi bunăstare ale animalelor cu sau fără deţinător. La alineatul (2) al articolului 17, se interzice folosirea animalelor aparţinând subîncrengăturii vertebrate indiferent de gradul de îmblânzire, născute în captivitate sau capturate din natură, în spectacole de circ, circuri ambulante, caravane şi trupe de artişti ambulanţi, precum şi în orice alte tipuri de spectacole similare.