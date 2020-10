EXCLUSIV Fostul președinte al lui Dinamo, acuzații grave la adresa lui Radu Petrescu: „S-a întâmplat ceva la pauză sau înainte de meci!”

09:50

Constantin Budescu (31 de ani, mijlocaș ofensiv) a oferit declarații după meciul Astra Giurgiu - FC Voluntari 2-3 din etapa cu numărul 6 din Liga 1....despre înfrângerea cu ilfovenii: „Am făcut o repriză bună, cea secundă, dar din păcate nu am mai revenit. Am încercat să jucăm în această seară cu accidentați. Avem mulți jucători suspendați. Nici eu nu știu cum am reușit să duc tot meciul pe picioare, pentru că mai am unele dureri” ... ...