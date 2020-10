Nagorno-Karabah: Al doilea oraş ca mărime din Azerbaidjan, "sub tirul" forţelor armene

11:40

Janis Joplin s-a născut la 19 ianuarie 1943, în localitatea Port Arthur, Texas. A început să cânte din adolescenţă, alături de formaţii folk şi blues. În perioada în care studia Artele Frumoase la Universitatea din Texas, a început să cânte în baruri, alături de Waller Creek Boys, iar în 1963, a renunţat la facultate şi a plecat la San Francisco, unde a cântat cu diverşi artişti, printre care Jorma Kaukonen, chitarist ce s-a făcut cunoscut ulterior în trupa Jefferson Airplane, potrivit site-ului www.bestmusic.ro.A locuit o perioadă în Texas, dar în 1966 s-a întors în California şi a început să cânte în trupa Big Brother and the Holding Company, cu care a înregistrat primul album, în 1967. A colaborat şi cu grupurile The Grateful Dead, Jefferson Airplane, Quicksilver Messenger Service şi The Charlatans, la festivalurile în aer liber de la Golden Gate Park şi Haight-Ashbury.Tot în 1967, a participat împreună cu formaţia sa la Festivalul de la Monterey, alături de mari artişti ca Jimi Hendrix, The Mamas and The Papas, Jefferson Airplane, Otis Redding şi The Who. După acest moment, Janis Joplin a fost contactată de producătorul lui Bob Dylan, Albert Grossman, precizează site-ul https://janisjoplin.com.În primăvara anului 1968, artista şi membrii formaţiei s-au mutat la New York, pentru a înregistra albumul "Cheap Thrills", pe care se află hitul "Piece of My Heart", care a fost lansat în august 1968. După trei zile de la apariţie, vânzările le-au adus artistei şi formaţiei un disc de aur, iar după trei luni se vânduseră peste un milion de exemplare. După o perioadă au apărut neînţelegeri în formaţie, deoarece artista voia să-şi îndrepte stilul spre blues şi soul, avându-le ca modele pe Bessie Smith, Billie Holiday sau Aretha Franklin. După despărţirea de Big Brother and the Holding Company, a fost alcătuit un nou grup, Kozmic Blues Band, la începutul anului 1969, cu care a lansat albumul "I Got Dem Ol Kozmic Blues Again Mama!" - un amestec de rock, soul şi blues.În aprilie 1969, Janis Joplin şi Kozmic Blues Band au efectuat un turneu în Europa, care a inclus oraşele Frankfurt, Stockholm, Paris, Londra, iar în august 1969 a avut o apariţie de mare succes la Festivalul de la Woodstock, unde a lansat "Ball And Chain" şi "Piece of My Heart". Spre finalul acelui an deja avea probleme cu drogurile şi a hotărât să ia o pauză. Ultimul său concert a fost în Madison Square Garden din New York, în noaptea dintre 19 şi 20 decembrie 1969. Sursa: (c) Janis Joplin/Facebook.comÎn februarie 1970, a plecat la Rio de Janeiro pentru carnaval şi pentru o cură de dezintoxicare. La întoarcerea în San Francisco, Albert Grossman i-a propus lui Janis un nou grup, Full Tilt Boogie Band, iar artista a acceptat. În vara acelui an a participat alături de grup la Festival Express, împreună cu alţi artişti importanţi din acea perioadă - The Grateful Dead, Buddy Guy şi The Band.S-a mutat la Los Angeles în septembrie 1970 şi a înregistrat "Pearl". În 4 octombrie 1970, după ce a terminat lucrul la studio, a ieşit pentru a sărbători împreună cu colegii într-un bar. Câteva ore mai târziu a fost găsită moartă, cel mai probabil în urma unei supradoze. Corpul lui Janis Joplin a fost incinerat la Westwood, California, iar cenuşa i-a fost împrăştiată în Oceanul Pacific, pe plaja de la Stinson. Albumul "Pearl", lansat în 1971, s-a menţinut pe locul întâi timp de 14 săptămâni.Din discografia artistei amintim: "Big Brother and the Holding Company" (1967), "Big Brother and the Holding Company - Cheap Thrills" (1968), "I Got Dem Ol' Kozmic Blues Again Mama" (1969), "Pearl" (1971), "Janis in Concert" (1972), "Greatest Hits" (1973), "Janis" (1975), "Farewell Song" (1982), "Live at Winterland '68" (1998), "Box of Pearls" (1999), "Pearl (Legacy Edition)" (2005), "The Woodstock Experience" (2009), "Move Over 7" Vinyl Box Set (2011), "The Classic LP Collection Box Set" (2012), "The Pearl Sessions" (2012), "Live At the Carousel Ballroom 1968" (2012), "Little Girl Blue" (Soundtrack) (2016), "Little Girl Blue" (Film) ( 2016).În 1995 a fost inclusă în Rock and Roll Hall of Fame. În 2003, "Cheap Thrills" se afla pe locul 338 între primele 500 cele mai bune albume ale tuturor timpurilor. În 2004 revista Rolling Stone a plasat-o pe locul 46 între cei mai buni 100 de artişti ai tuturor timpurilor, în 2005 a primit postum Grammy Lifetime Achievement Award, iar în 2008, a ocupat locul 28 între cei mai buni 100 de cântăreţi ai tuturor timpurilor, precizează site-ul janisjoplin.com. AGERPRES/(Documentare - Marina Bădulescu, editor: Irina Andreea Cristea) Sursa foto: (c) Janis Joplin/Facebook.com