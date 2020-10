AlegeriLocale2020/Tudorache: Aştept şedinţa de mâine de la BEC să ia în discuţie contestaţia mea privind imaginile apărute în presă

17:30

Selecţionerul echipei naţionale de fotbal a României, Mirel Rădoi, a declarat, duminică, într-o conferinţă de presă online, că se teme mai mult de un teren impracticabil decât de reprezentativa Islandei în partida directă programată la Reykjavik în semifinalele play-off-ului de calificare la Campionatul European de anul viitor.Întrebat de ce se teme cel mai mult înaintea barajului, de teren, de islandezi sau de vremea de la ora jocului, Rădoi a răspuns: "În momentul de faţă cel mai mult mă tem de teren. Chiar ieri am văzut ceva postat pe un site de socializare, era o vreme ploioasă, dar era acoperită arena. Deci s-ar putea să fie totuşi un teren foarte bun. Suntem conştienţi că echipa care va face cele mai puţine greşeli va avea un avantaj mare de a câştiga. Cred că meciul cu Islanda se va decide în plan tactic. Islanda acum joacă 4-4-2, deci ştim că nu ne poate surprinde cu nimic. Ştim cum joacă, la fel şi ei ştiu cum jucăm. Deci poate fi un meci tactic în care o mutare de o parte sau alta să conteze în rezultatul final".Tehnicianul spune că pentru România nu e un dezavantaj faptul că fanii gazdelor vor avea acces în tribune. "Nu e un dezavantaj că islandezii vor avea suporteri în tribună. Eu chiar am spus că mi-aş dori o atmosferă incendiară cu foarte mulţi spectatori pentru că eu cred că ne putem crea un avantaj. Adică ar putea fi şi pentru ei o presiune în plus din partea publicului", a explicat el.Rădoi este conştient de faptul că islandezii sunt periculoşi la fazele fixe. "Noi nu vom avea decât un singur antrenament împreună, marţi dimineaţă. E clar că nu vom trece însă la antrenamente peste pregătirea fazelor fixe ofensive şi defensive. Le vom acorda atenţie, dar nu înseamnă că avem nu ştiu câte zile la dispoziţie pentru asta. Chiar dacă nu ar veni informaţii din partea staff-ului vizavi de fazele fixe, când joci cu echipele nordice, jucătorii oricum ştiu la ce să se aştepte. E clar că atunci când întâlneşti o echipă nordică jocul de centrări va fi unul ridicat, fazele fixe vor fi periculoase. De-a lungul istoriei noi nu avem multe momente pozitive la acest capitol, dar cu siguranţă vom antrena aceste lucruri", a spus el."Sincer, ne-am gândit să nu antrenăm loviturile de departajare prin prisma faptului mental. Adică să le dăm jucătorilor ideea de a câştiga meciul în cele 90 de minute, fără să ajungem la penalty-uri. Dar apoi am zis că nu putem citi dinainte parcursul jocului şi atunci am decis că o să antrenăm şi aceste lovituri", a adăugat selecţionerul.Rădoi a explicat motivele pentru care nu a convocat niciun jucător de la FCSB: "Pentru jucătorii de la FCSB a fost o perioadă dificilă pentru că foarte mulţi dintre ei au fost depistaţi pozitiv. Şi e clar că în momentul de faţă niciunul dintre ei nu poate juca nici măcar 2, nu 3 partide în 6 zile... Dacă noi am risca să îl convocăm pe Dennis Man, de exemplu, s-ar putea ca el să fie pozitiv când vom fi testaţi pe aeroport în Islanda. Iar atunci el va fi izolat şi noi toţi ceilalţi am fi consideraţi contacţi... şi atunci ne-am trezi într-o situaţie imposibilă".Referitor la faptul că un grup de suporteri constestă selecţionarea lui Mario Camora, jucător recent naturalizat, la echipa naţională a României, Rădoi a afirmat: "Nu am un mesaj pentru ei, nu am cum să am. Pentru că e clar că aş pleca în dezavantaj din prima. Pentru că ei reprezintă o mare parte a suporterilor români, au fost, sunt şi vor fi mereu în tribune. Pe când noi suntem aici acum, un mandat, depinde, apoi fiecare pleacă mai departe. Deci nu am ce să le transmit, nu am cum să câştig nici dacă aş încerca să am o bătălie cu ei".Antrenorul nu ştie încă dacă Vlad Chiricheş poate juca pentru naţională după accidentarea suferită la ultimul meci al echipei sale de club, Sassuolo. "Vlad va face un RMN şi vom vedea dacă verdictul va fi unul pozitiv sau negativ. Sperăm ca până diseară să avem rezultatul şi sper să fie unul pozitiv pentru noi", a explicat Rădoi.Acesta s-a arătat surprins de decizia lui Silviu Lung Jr de a se retrage de la echipa naţională. "Am fost surprins de retragerea lui Silviu Lung, dar nu am încercat să intervin pentru că şi eu am fost în situaţia lui şi nimeni nu a putut să mă facă să mă răzgândesc. Dar el este o pierdere pentru noi şi echipa naţională pentru că este un jucător care apăra meci de meci într-un campionat destul de puternic. Noi însă îi mulţumim pentru tot ce a făcut la echipa naţională şi oricând va avea uşa deschisă aici", a mai spus selecţionerul.Echipa naţională a României întâlneşte la 8 octombrie, de la ora 21:45, la Reykjavik, selecţionata Islandei, în semifinala play-off-ului pentru EURO 2020. În cazul unui succes în Islanda, reprezentativa României va disputa pe 12 noiembrie, în deplasare, finala play-off-ului EURO, cu Bulgaria sau Ungaria.AGERPRES (V-editor: Marius Ţone, editor online: Andreea Lăzăroiu)