Aston Villa - Liverpool 7-2 FOTO » Scor SF pe Villa Park! Campioana din Premier League, călcată în picioare

Louis Munteanu (18 ani) a marcat un gol superb în meciul dintre Fiorentina Primavera și AS Roma Primavera, scor 2-3. În minutul 86 al partidei, la scorul de 3-1 pentru AS Roma, Louis Munteanu a înscris cu un șut superb, cu interiorul, din afara careului. Mingea s-a oprit aproape de vinclul porții apărate de Pietro Boer. Munteanu’s beautiful finish from outside the box#Fiorentina #Primavera1TIM pic.twitter. ...