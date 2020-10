Eveniment organizat la BVB pentru a marca deschiderea săptămânii internaţionale a investitorilor

00:20

Forţele armate ale Armeniei au lansat duminică seara un atac cu rachetă împotriva oraşului industrial azer Mingacevir, conform declaraţiei consilierului prezidenţial azer Hikmet Hajiyev, transmite Reuters."În Mingacevir se află un rezervor de apă şi o centrală electrică importantă. Expresie barbară a disperării", a scris Hajiyev pe Twitter. Results of Armenia's massive missile attacks against dense residential areas in Ganja city. Azerbaijan retains its right to take adequate measures against legitimate military targets to defend civilians and enforce Armenia to peace. 4 new missile just hit Ganja. pic.twitter.com/GInYCJyJc6— Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) October 4, 2020 Ministerul azer al apărării a confirmat un atac cu rachetă asupra oraşelor Mingacevir şi Terter, raportând mai mulţi răniţi.Armenia şi regiunea separatistă Nagorno-Karabah au negat afirmaţiile părţii azere."Aceasta este o altă dezinformare a Azerbaidjanului", a declarat purtătoarea de cuvânt a ministerului armean al apărării Şuşan Stepanyan.