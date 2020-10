Digitalizarea companiilor mici şi mijlocii: calea către rezilienţă şi reconstrucţie

15:30

Raiffeisen a asistat in calitate de consultant financiar exclusiv al administratorului procedurii de insolventa a Wirecard, in vanzarea Wirecard Romania, procesator de plati cu pozitie de lider in Romania, catre SIBS, furnizorul de servicii de plata lider în Europa. Detaliile tranzactiei nu au fost facute încă publice, însă potrivit datelor ZF, tranzacţie depăşeşte 50 de milioane de euro. Procesatorul german de plăţi electronice Wirecard a intrat în insolvenţă după ce a dezvăluit că 2 mld. euro...