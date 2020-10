VIDEO Fetiţă de 3 ani, rănită, după ce maşina condusă de tatăl său, băut, s-a răsturnat cu maşina

10:45

Pe scenă dau totul, iar show-urile lor sunt legendare. Au lansat, de-a lungul carierei, hituri precum „Walk This Way“, „Love In An Elevator“ şi „Janieʼs Got a Gun“, însă în viaţa reală Steven Tyler şi Joe Perry, solistul, respectiv chitaristul trupei Aerosmith, nu se pot suferi.