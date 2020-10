U Cluj - Pandurii Tg. Jiu: Duel dezechilibrat în Liga a 2-a! Clujenii, condamnați să câștige cu ultima clasată

11:30

ISLANDA - ROMÂNIA. Pentru prima oară, selecționerul nordicilor, Erik Hamren, are toți jucătorii, inclusiv cei care s-au calificat în „sferturile” CE la prima participare la un turneu final. Ar putea folosi joi o echipă cu o medie de vârstă de 32 de ani!"Niciodată de când am preluat Islanda, în 2018, nu am avut toți jucătorii la lot. Până acum". Sunt cuvintele selecționerului Erik Hamren, în sfârșit mulțumit. ...