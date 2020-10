Fotbal: Puşcaş - Cea mai mare dezamăgire din carieră a fost semifinala cu Germania de la Europeanul de tineret

15:00

Rectorul Universităţii Politehnica din Bucureşti, Mihnea Costoiu, a anunţat, luni, cu ocazia începutului noului an universitar, că se va deschide campusul UPB, "un pas curajos", el făcând apel la studenţi să dea dovadă de responsabilitate, în contextul pandemiei de COVID-19."Dragi studenţi - este primul apel pe care îl fac la voi, în calitate de rector al acestei universităţi, la voi în calitate de prieten - apelul la responsabilitate. Universitatea a decis, în acest an, să continue să facă paşi curajoşi, şi anume să deschidă şi campusul Universităţii, să cazăm studenţi anul acesta, chiar dacă mult mai puţini decât anul trecut. Am făcut acest gest, gândindu-ne la responsabilitatea noastră, a tuturor, şi, repet, fac acest apel cu toată forţa mea, la responsabilitate", a spus Costoiu, cu ocazia deschiderii anului universitar la UPB.El a precizat că studenţilor le vor fi reamintite constant recomandările privind distanţarea socială, precum şi faptul că pot primi ajutor în orice moment, iar tot ceea ce trebuie studenţii să facă este să comunice deschis, în cazul în care au nevoie."Am pus la punct o experienţă studenţească nouă, care combină educaţia online cu evenimente şi activităţile în campus. Am considerat că este important ca studenţii să aibă o experienţă studenţească completă, chiar dacă suntem nevoiţi să respectăm distanţarea socială. Munca în echipă pentru un inginer şi nu numai va rămâne la fel de importantă ca şi până acum", a mai spus Costoiu.La deschiderea anului universitar la UPB au mai participat diplomaţi străini şi profesori ai unor universităţi internaţionale."Ceremonia de deschidere are loc astăzi în circumstanţe speciale, pe care nu ni le-am fi imaginat anul trecut. Într-o universitate care glorifică lucrul în echipă, vom fi nevoiţi să păstrăm distanţarea socială. Avem una dintre cele mai bune echipe de profesori din ţară, însă, dragi studenţi, veţi fi nevoiţi să le oferiţi atenţia voastră în mare parte online. Şi la fel de important - comunitatea universităţii rămâne la fel de preocupată de sănătatea şi bunăstarea studenţilor, ca întotdeauna. Însă de această dată va trebui să lucrăm împreună pentru a atinge acest obiectiv", a afirmat Costoiu.Rectorul UPB a adăugat că, datorită eforturilor excepţionale ale comunităţii Univeristăţii, s-a reuşit finalizarea anului academic trecut cu rezultate foarte bune, dar şi începerea celui nou, cu toate beneficiile pe care universitatea le oferă studenţilor - o educaţie de calitate în primul rând, dar şi cazare, activităţi studenţeşti, servicii de consiliere."Toţi angajaţii Universităţii sunt implicaţi la maxim pentru a face acest lucru posibil şi doresc să le mulţumesc pe această cale pentru realizările pe care le-au avut în această perioadă de pandemie", a mai spus Costoiu. AGERPRES/(AS - autor: Daniel Alexandru Florea, editor: Georgiana Tănăsescu, editor online: Ada Vîlceanu)