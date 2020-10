În timp ce alte ţări sunt tot mai distruse de pandemia de COVID-19, un stat anunţă că a scăpat inclusiv de al doilea val

13:00

Preşedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, s-a plasat în autoizolare după ce a avut contact cu o persoană diagnosticată ca fiind infectată cu noul coronavirus, informează publicaţia Der Spiegel. "Am fost informată că am participat la o întrevedere marţea trecută la care a participat şi o persoană care a avut rezultat pozitiv la Covid-19. Conform reglementărilor în vigoare, intru în izolare până mâine dimineaţă. Am avut rezultat negativ joi şi fac din nou testul astăzi", a transmis Urs...