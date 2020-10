MEC a suplimentat bugetele pentru competiţiile aflate în derulare sau finalizate din cadrul PNCDI

17:00

USR PLUS urmează să îşi stabilească în această săptămână candidaţii pentru alegerile parlamentare, în cadrul unei competiţii interne.Deputatul USR Ionuţ Moşteanu a afirmat că deciziile privind candidaţii vor fi luate la nivelul conferinţelor judeţene, în baza votului exprimat de către delegaţi."Oricine poate să se înscrie şi votează delegaţii din conferinţele judeţene, delegaţii filialelor. Fiecare filială are un număr mai mare sau mai mic de delegaţi - în funcţie de performanţa la alegeri. De exemplu, noi, la Argeş, din 168 de delegaţi în conferinţa judeţeană avem 47 de la Piteşti, 17 de la Câmpulung şi aşa mai departe. Minimum un reprezentant pentru fiecare filială. Avem 52 de filiale", a precizat deputatul, pentru AGERPRES.Moşteanu a adăugat că în majoritatea situaţiilor candidaţii USR PLUS sunt stabiliţi la nivelul unor conferinţe judeţene comune, dar că există şi 12 filiale în cadrul cărora USR şi PLUS îşi desemnează separat candidaţii, urmând ca aceştia să ocupe locuri pe listă în baza unui acord prealabil."În majoritatea filialelor (este un proces unitar - n.r.). Sunt şi filiale judeţene în care s-a făcut un acord între USR şi PLUS. În 12 filiale s-a făcut acordul, iar acolo procedurile se desfăşoară paralel. Practic, s-a încheiat un acord prin care s-au împărţit locurile la parlamentare. USR îşi alege candidaţii, dar tot pe sistemul acesta cu delegaţi, iar cei de la PLUS îşi aleg candidaţii pe sistemul lor", a declarat Moşteanu, pentru AGERPRES.Claudiu Năsui, copreşedinte USR PLUS Bucureşti, a afirmat că duminică seara a fost finalizat procesul de alegere a delegaţilor din partea sectoarelor Capitalei şi că urmează să fie stabilită data conferinţei municipale. El a menţionat că, la nivelul Capitalei, delegaţii USR şi cei ai PLUS vor stabili împreună candidaţii pentru parlamentare."Practic, în protocolul de fuziune s-a spus aşa: cele două filiale judeţene omoloage se înţeleg asupra unui algoritm de tipul 'cine-i primul, cine-i al doilea, cine-i al treilea, etc' sau organizează alegeri de delegaţi la comun. Noi, în Bucureşti, am mers pe scenariul alegeri de delegaţi la comun. Alte filiale, acele 12, fac separat, pentru că au algoritmul acesta deja stabilit", a precizat el.Conform statutului USR, orice membru al filialei judeţene, respectiv al Municipiului Bucureşti, poate propune candidatura sa din partea USR la alegerile parlamentare pentru un mandat de deputat sau senator în judeţ, respectiv în Municipiul Bucureşti. Conferinţa filialei judeţene, respectiv a Municipiului Bucureşti, desemnează, prin vot secret, candidaţii pentru funcţiile de deputaţi şi senatori, ordonând candidaţii în ordinea descrescătoare a numărului de voturi obţinute. Biroul Naţional validează sau invalidează, nominal, candidaţii pentru funcţia de deputat sau senator, mai prevede statutul USR. AGERPRES/(A - autor: Irinela Vişan, editor: Mihai Simionescu, editor online: Ada Vîlceanu)