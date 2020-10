Vâlcea: CJ a pierdut definitiv procesul cu Prefectura privind repartizarea bugetului; CJ va propune un nou proiect de buget

17:50

Un pariu încheiat cu sora ei a determinat-o parţial pe Agatha Christie să scrie primul său roman poliţist, iar la împlinirea a 100 de ani de la publicarea cărţii, autoarea britanică este la fel de populară ca oricând, relatează luni Reuters.Christie avea 30 de ani când acţiunea din ''The Mysterious Affair at Styles'' (''Misterioasa afacere de la Styles'') a fost serializată într-un ziar britanic, în februarie 1920.Cartea a fost publicată în America în octombrie, iar anul următor în Marea Britanie.În prezent, conform Guinness World Records, Christie este cea mai de succes scriitoare de ficţiune din lume, romanele sale poliţiste fiind vândute în două miliarde de exemplare.''A realizat acest lucru ca femeie la momentul în care femeile nu prea făceau aşa ceva. Şi cred că acesta este un motiv extraordinar şi demn de... bucurie'', a declarat pentru Reuters strănepotul scriitoarei, James Prichard, într-un interviu acordat prin Zoom.Prichard a declarat că, după părerea sa, Christie, care a murit în 1976, nu se aştepta să-şi câştige existenţa ca scriitoare şi a început să scrie ca mod distractiv de petrecere a timpului.Acest lucru s-a schimbat însă când un pariu pe care l-a pus cu sora ei a dus la scrierea ''The Mysterious Affair at Styles''.''Se spune că a rezultat în urma unui pariu pe care l-a pus cu sora ei, care i-a spus că nu poate să scrie o carte pe care să o publice. Cred că a câştigat pariul'', a declarat Prichard.Succesul lui Christie, faimoasă pentru personajele sale precum detectivul belgian Hercule Poirot şi detectiva amatoare Miss Marple, se datorează ''comploturilor ingenioase'' pe care le-a construit, a declarat Prichard.Christie a scris, de asemenea, 19 piese de teatru, dintre care cea mai faimoasă este ''The Mousetrap'' (''Cursa de şoareci''), jucată pentru prima dată în 1952.De-a lungul timpului, au existat numeroase adaptări pentru radio, televiziune şi marele ecran după cărţile ei, multe dintre acestea transmise în prezent şi prin streaming.Filmul ''Death on the Nile'' (''Moarte pe Nil''), în regia lui Kenneth Branagh, urmează să apară în decembrie. Este al doilea lungmetraj după un roman semnat de Agatha Christie al acestui regizor, după ''Murder on the Orient Express'' (''Crima din Orient Express''), lansat în 2017.Agatha Mary Clarissa Miller s-a născut în oraşul Torquai din sudul Angliei (Comitatul Devon), la 15 septembrie 1890, fiind cea mai mică dintre cei trei copii ai familiei. A primit educaţie acasă, de la mama ei, care a încurajat-o să scrie, manifestând o înclinaţie, încă din copilărie, pentru a crea povestiri fantastice şi personaje variate.Celebră în timpul vieţii dar şi după moarte, Agatha Christie a murit la 12 ianuarie 1976, la reşedinţa sa din Wallingford, comitatul Berkshire. AGERPRES/(AS - autor: Dana Purgaru, editor: Codruţ Bălu, editor online: Simona Aruştei)