Fotbal: Universitatea Craiova i-a transferat pe Ofosu, Mamut şi Căpăţînă

19:50

Festa del Cinema di Roma (Festivalul Internaţional de Film de la Roma), care are loc anul acesta între 15 şi 25 octombrie, a pregătit pentru cea de-a 15-a sa ediţie un program mai redus, cu măsuri de securitate sanitară sporite, şi cu patru producţii în limba spaniolă în Secţiunea oficială, relatează luni EFE."În acest an dramatic a vorbi despre o 'festa' a cinematografiei pare puţin oportun, nu va fi o sărbătoare normală, dar trebuie să o organizăm", a declarat luni directorul festivalului de la Roma, Antonio Monda, care a mizat pe susţinerea cinema-ului.Între 15 şi 25 octombrie, în Secţiunea Oficială vor concura pentru premiul publicului, singurul al evenimentului, în total 24 de filme şi documentare, marea majoritate deja lansate, între care şi patru producţii hispano-americane.Este vorba de "I carry to you with me", o producţie mexicano-americană regizată de Heidi Ewing; "Las mejores familias", a peruanului Javier Fuentes-León, "El olvido que seremos", al regizorului spaniol Fernando Trueba şi "Ricochet", al cineastului mexican Rodrigo Fiallega.Anul acesta festivalul va duce lipsă de starurile care în alţi ani poposeau în număr mare în capitala Italiei pentru a-şi prezenta noile filme sau a participa la dezbateri şi datorită cărora evenimentul şi-a pierdut numele de festival, devenind o mare "festa del cinema".În secţiunea "Riflessi", care reuneşte povestiri din întreaga lume, va fi proiectat filmul "Hasta el cielo" al realizatorului spaniol Daniel Calparsoro.Printre alte evenimente speciale se numără şi proiecţia documentarului "Mi chiamo Francesco Totti", despre legendarul căpitan al clubului AS Roma, şi serialul "Romulus", realizat de Matteo Rovere despre fondatorul imperiului roman. AGERPRES/(AS-autor: Mihaela Nicolaescu, editor: Codruţ Bălu, editor online: Simona Aruştei) Sursa foto: romacinemafest.it