Ministrul Muncii solicită schimbarea şefilor de la casele de pensii neperformante

Preşedintele american, Donald Trump, bolnav de COVID-19, a anunţat luni, cu puţin timp înainte de a pleca de la spitalul unde i s-au acordat îngrijiri spre Casa Albă, că îşi va relua "în curând" campania electorală, notează AFP. Will be back on the Campaign Trail soon!!! The Fake News only shows the Fake Polls.— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 5, 2020 "Mă voi întoarce în curând pe teren pentru campania mea!", a scris pe Twitter preşedintele american, după care a adăugat: "Fake News nu arată decât sondajele false". AGERPRES/(AS - editor: Alic Mîrza, editor online: Andreea Preda)