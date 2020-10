Motivul pentru care Brigitte a fost agresată de soțul ei. Florin Pastramă rupe tăcerea. Totul a pornit de la suspiciunea de infidelitate

În urma episodului scandalos petrecut în plină stradă, între Brigitte și Florin Pastramă, s-au făcut numeroase scenarii, astfel că, în cele din urmă aceștia au dezvăluit cum au ajuns în această situație. „Noi am început ziua foarte prost. Aveam un fel de tahicardie și am luat și un medicament. Toată ziua am fost foarte încordată. […]

