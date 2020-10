ASF: Numărul petiţiilor transmise în primul semestru, în creştere cu 114,85%; cele mai multe reclamaţii vizează RCA

10:30

Primarul ales al Sectorului 6, Ciprian Ciucu, declară, într-un interviu acordat AGERPRES, că va prioritiza situaţia spaţiilor verzi, o primă etapă în această direcţie fiind identificarea tuturor terenurilor aflate în paragină şi amenajarea acestora, indiferent că sunt administrate de sectorul public sau de cel privat."Oricum, nu vreau să mai văd şobolănie, o numesc aşa, terenuri lăsate în paragină pline de şobolani, pline de mizerie, infestate în mijlocul oraşului, între blocuri. Şi atunci, trebuie să amenajăm aceste spaţii şi oamenii să aibă acces la ele fără construcţii permanente. (...) Nimeni în Sectorul 6 - aceasta este ţinta mea - nu-şi va mai permite să-şi lase terenul neîngrijit. Ori şi-l îngrijeşte singur, ori îl îngrijeşte primăria şi trimite factura, o factură corectă, că nu încărcăm pe nimeni, dar spaţiul urban necesită o amenajare completă", spune Ciucu. El afirmă că prima măsură pe care o vizează când va prelua mandatul este realizarea unui audit în instituţie, după modelul anunţat de primarul general ales, Nicuşor Dan, la Primăria Capitalei.Primarul ales al Sectorului 6 vizează atât construirea unui spital, cât şi a unor parcări sau crearea unui consiliu al dezvoltatorilor, astfel încât la construirea unui anumit număr de locuinţe aceştia să fie obligaţi să construiască şi o şcoală.El mai precizează că cel mai probabil vineri sau săptămâna viitoare va demisiona din funcţia de preşedinte al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.Ciprian Ciucu vorbeşte în interviu şi despre situaţia de la Sectorul 1 şi apelul făcut de fostul primar al Sectorului 6 Gabriel Mutu.AGERPRES: Aţi câştigat alegerile în Sectorul 6. Care consideraţi că a fost atuul dumneavoastră în faţa contracandidaţilor?Ciprian Ciucu: Cred că atuul meu a fost imaginea cu care am intrat în aceste alegeri. Au fost mai multe atuuri. Şi ceea ce ce s-a încercat să se lege de mine pe o campanie puternic negativă cu invenţii nu s-a prins. Poate de altcineva s-ar fi prins mai uşor, dar oamenii şi-au dat seama că erau absurdităţi lucrurile care mi se imputau şi erau împinse cu bani mulţi în spaţiul public şi acesta a fost unul dintre atuuri. Un alt atuu a fost că am avut o organizaţie puternică în spate, în speţă PNL Sector 6 pe care o conduc de ai bine de un an - era pregătită şi era determinată - şi împreună am făcut o campanie foarte bună. Şi al treilea atuu, deloc de neglijat, a fost că în Sectorul 6 am avut şi susţinerea colegilor de la USR PLUS în mod activ, adică ne-am cunoscut, am colaborat bine pe parcursul campaniei şi s-a făcut transferul dinspre electoratul USR PLUS către mine. Aceste trei atuuri, plus faptul că am fost pregătiţi şi am fost pregătit de mai mult timp, adică nu a fost o candidatură nepregătită. A fost o candidatură pregătită din timp şi cu foarte multă muncă în spate.AGERPRES: Sunteţi preşedinte al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici. Când veţi demisiona din această funcţie?Ciprian Ciucu: Această funcţie este incompatibilă cu cea de primar şi imediat ce voi avea hotărârea judecătorului, căci este o astfel de etapă procedurală, cel mai probabil vineri voi demisiona sau săptămâna viitoare, în funcţie de ceea ce spune legea.AGERPRES: Care va fi prima măsură luată când vă veţi prelua mandatul de primar la Sectorul 6?Ciprian Ciucu: Sunt mai multe măsuri pe care le am în vedere la început de mandat, dar cu siguranţă vreau să văd unde suntem şi o analiză se impune. Va trebui să analizez foarte clar toate instituţiile din subordinea primăriei şi să văd pe ce s-au cheltuit banii, care sunt contractele la zi, inclusiv pe deszăpezire dacă avem un contract sau nu la zi, cu ce capacităţi urmează să se intervină pentru că iarna este colea şi va trebui să încep cu astfel de măsuri, nu sunt spectaculoase, dar sunt extraordinar de importante. Adică dacă nu înţelegi foarte bine în ce instituţie ajungi, ce bugete are, ce activitate are şi dacă este eficientă sau nu, ce competenţe au oamenii din instituţiile pe care le coordonezi, pentru că sunt mai multe administraţii în subordinea Primăriei Sectorului 6, nu ştii pe ce lume eşti şi nu poţi să zici că o să ai performanţă. Orice manager de bună credinţă, atunci când preia conducerea unei structuri, oricare ar fi acea structură, prima şi prima măsură pe care trebuie să o facă este să impună un audit şi analize funcţionale.AGERPRES: Practic, este o măsură ca cea pe care a anunţat-o şi Nicuşor Dan la Primăriei Capitalei?Ciprian Ciucu: Da, oamenii de multe ori poate aşteaptă chestiuni spectaculoase, ceva din programul de guvernare: 'Domne' o să transparentizezi imediat' - asta se poate face şi o voi face foarte rapid, o să informatizez imediat totul. Nu e realist. Ceea ce este realist este ca să-ţi dai seama... Oamenii trebuie să înveţe să gândească dincolo de spectaculos, atunci când vine vremea în politică. În campanie se vorbeşte foarte mult - 'Domne' un proiect spectaculos'. Nu ştiu ce o să facem, autostrăzi suspendate, un mega spital cu 2.500 de paturi propus de Gabriela Firea şi care nu s-a întâmplat. Dar nu este nevoie de aşa ceva. Ceea ce este nevoie este să ai o judicioasă planificare strategică. Asta înseamnă ca, în funcţie de competenţele instituţiei pe care o conduci, să fixezi nişte priorităţi. Odată ce ai fixat acele priorităţi, să le bugetezi ca atare şi să începi să faci un fel de finanţare pe programe care au nişte indicatori foarte clari. De exemplu, dacă scade gradul de poluare într-o anumită zonă, dacă se anvelopează cu cât la sută ai preluat, să zicem că în contextul curent ar fi deştept să-ţi alegi ca una dintre cele trei priorităţi, în contextul curent fiind faptul că reţeaua RADET, Termoenergetica cum este astăzi, este în pioneze şi atunci vrei să te asiguri că oamenii din sectorul tău nu or să moară de frig la iarnă sau peste două ieri.Trebuie să-şi alegi ca prioritate strategică anveloparea. Odată ce ai decis că mergi pe această prioritate, trebuie să direcţionezi o bună parte din fonduri ca să lucreze mai mult şi mai bine şi mai repede pe anvelopare şi ea devine prioritate strategică în momentul în care bugetul reflectă că este o prioritate strategică. Dacă vine cineva şi spune că face şi aia şi aia şi aia şi cealaltă, o să fie o listă de cumpărături şi nu înseamnă performanţă în guvernare. Performanţă înseamnă că am luat, să zic, sub 10% Sectorul 6 ca anvelopare, pentru că pe acolo suntem, şi l-am dus în patru ani la 50-60%. Asta e performanţă. Adică să anvelopezi mai mult decât au anvelopat ultimii trei primari. E o performanţă. Trebuie să ne învăţăm să guvernăm cumva mai modern, că noi guvernăm ca în secolul XIX, în sensul că nu avem priorităţi clare, că bugetarea nu urmează priorităţile şi guvernăm cu decizii luate ad-hoc, că aşa mi se pare mie, că aşa cred eu, că aşa am visat azi noapte sau am văzut la altul. Acesta este un mod viciat de a lua decizii şi de a conduce o instituţie publică.Sunt trei niveluri pe care poţi să iei decizii. E acest nivel care este întâlnit în Africa subsahariană sau în Asia Centrală, ad-hoc se numeşte, aşa cred eu şi aşa s-a guvernat la Primăria Capitalei, pe genunchi. Când cereai date ca să vezi impactul unei politici nimeni nu ţi le putea furniza. Al doilea model este să te axezi pe experţi, să atragi experţi şi ei vin cu nişte propuneri pe baza expertizei şi experienţei lor acumulate în timp şi îţi dau câteva soluţii. Cel mai performant model de guvernare locală, naţională sau europeană este ceea ce se cheamă în limba engleză "evidence-based policy", adică politici bazate pe evidenţe, pe date. Şi atunci trebuie să facem nişte analize foarte clare, foarte judicioase şi în funcţie de nevoile pe care le avem în sector şi în funcţie de avantajele pe care le avem în sector să direcţionăm banii către anumite priorităţi, pe date, inclusiv şi în zona socială te duci pe zona de tranzit, de spaţiu verde.Asta înseamnă guvernare modernă şi nu autostrăzi suspendate şi nu spitale de 2.500 de paturi care nu se mai întâmplă, ci trebuie să ai nişte indicatori foarte clari care se reflectă în calitatea vieţii oamenilor şi tu asta trebuie să faci, să urmăreşti prin investiţiile pe care le faci să atingi acei indicatori care se reflectă în calitatea vieţii oamenilor. V-am dat un răspuns complicat şi nu poate la întrebare, dar vreau să şi educăm. Dacă suntem comunicatori, dacă oamenii ascultă, vreau ca oamenii să înţeleagă mai bine şi nu aştepte spectaculosul şi fabulosul care nu se mai întâmplă, pentru că Gabriela Firea a condus primăria din breaking news în breaking news, tot timpul că face ceva spectaculos, peste două săptămâni anunţa altceva. Acela nu se întâmpla. Ce trebuia să se întâmple nu se întâmpla, peste două săptămâni iară conferinţă de presă, ceva spectaculos care nu se întâmplă şi aşa mai departe, deci nu asta este guvernarea modernă, este populism. AGERPRES: Veţi continua proiectele care au fost lăsate 'moştenire' de fostul primar Gabriel Mutu, pentru că acesta a făcut şi un apel la dumneavoastră? În acest sens, el indica bursa primarului pentru elevi, proiectul Favorit, construcţia de şcoli...Ciprian Ciucu: Proiectele pentru care a făcut apel la mine sunt vorbe. Hai să fim serioşi! Da, bursa nu mi se pare o idee rea, vreau să văd care este impactul pe care îl are în comunitate. Acesta poate fi continuat. Centrul cultural Favorit este iniţiativa comunităţii şi nu a Primăriei. Din păcate, dacă chiar ţinea la acest proiect grăbea lucrările, sunt întârziate din ceea ce am văzut eu acolo. Le voi continua şi nu este importantă infrastructura în sine. Ceea ce este important este ceea ce se va întâmpla acolo, adică servicii de educaţie nonformală, vorbim de dans, de desen, de teatru, de muzică, de orice. Ceea ce contează este cu ce populăm, ce tipuri de activităţi se vor întâmpla acolo. Evident, voi grăbi execuţia lucrării pentru că deja este întârziată. Iar şcolile sunt doar aşa nişte vorbe aruncate în vânt pentru că nu a construit nicio şcoală nouă, nu a mansardat suficient, iar ceea ce a început să renoveze părinţilor şi mie personal nu ne place pentru că arată ca un spital. Am fost la Sf. Andrei la acea şcoală de acolo şi eu nu m-am simţit bine. Eu, ca om intrând acolo cu acel gri permanent, cu linoleum acela...Îmi va fi foarte greu să zic: 'Domne' luaţi linoleumul pentru că şi aţi spus că s-au cheltuit bani pe el'. Dar proiectul de design şi de reamenajare, din punctul meu de vedere, trebuie regândit pentru că arată ca în spital. Vreau să asociez şcoala cu ceva bun, nu cu ceva negativ. Proiectul de design interior am o problemă cu el.Ca să poţi continua trebuie ca cineva să fi început ceva. Evident că dacă e ceva cât de cât OK care este început ar fi inept ca să se fi băgat bani acolo şi să nu-l continui. Dacă e ceva care ne costă mai mult să-l terminăm decât face... În management se foloseşte o metaforă a cutiei negre. În sensul că ai o cutie neagră şi ai nişte intrări care sunt în termeni de resurse financiare, resurse umane, echipamente, orice parte contribuie la acea intrare şi ai un proces pe care omul de dinafara primăriei nu-l vede. Acest proces de aceea se cheamă cutie neagră, că nu ştii ce ai în interior, sunt procese de management - planificare, monitorizare, control şi aşa mai departe, execuţie - şi ai nişte ieşiri în termeni de clădiri, străzi, parcuri, programe sociale. Aceste ieşiri trebuie să fie mai mari decât investiţia iniţială, adică ele trebuie să justifice prin valoarea adăugată pe care o obţii în urma proceselor de management interior, trebuie să fie mai valoroase, cuantificabile mai mari ca valoare decât ceea ce intră, pentru că de aceea faci o astfel de investiţie.Dacă găsesc investiţii în care ieşirile sunt mai mici sau continuarea lucrărilor acestor investiţii sunt mai mici decât intrările - acestea sunt nişte studii, se numesc studii de evaluare ex-ante, dacă le faci înainte de a începe procesul, sau intermediare dacă le faci în timpul procesului. Evident că o să cer nişte evaluări ca să văd pe proiectele acestea dacă am o analiză cost-beneficiu care să-mi justifice continuarea acelor investiţii. Dacă este nu ştiu ce fantasmagorie de-ale fostului primar începută şi văd că mă costă mai mult să continue, atunci va trebui să regândesc tot acel proiect. Nu zic că nu-l continui, trebuie regândit sau eficientizat. În asta sunt pregătit şi să înţeleg astfel de concepte şi să lucrez cu ele, pentru că o primărie este o instituţie extrem de complexă.AGERPRES: Aţi vorbit de anveloparea termică a blocurilor. Veţi continua acest proces?Ciprian Ciucu: Da, cu siguranţă voi continua. Şi mai mult decât atât, vreau să mă uit foarte atent în contracte pentru că în momentul de faţă s-a anvelopat cu materiale cam de proastă calitate şi la nişte costuri fabuloase. M-am uitat pe devize de plăţi şi eu zic că se putea anvelopa mult mai mult cu materiale mai bune şi mai repede. Nu sunt mulţumit de cum a mers anveloparea. O să discut cu contractorii şi să văd ce s-a întâmplat şi ce se întâmplă acolo. Evident, cum am zis, va fi una dintre cele trei-patru priorităţi pe care voi insista în acest mandat: anveloparea termică. Şi nu vreau să o fac oricum, vreau să o fac cu OK-ul oamenilor, pentru că oamenii până acum nu au fost pe nicăieri. Dacă era ceva care era în neregulă firma, îi trimitea la primărie, primăria îi trimitea la firmă. Nu aveau niciun cuvânt de zis. Voi încerca să găsesc o modalitate ca oamenii să-şi dea OK-ul pe lucrări înainte de a face plăţile, adică oamenii trebuie să fie parte din acest proces.AGERPRES: Sectorul 6 este una dintre cele mai dens populate zone ale Bucureştiului, se confruntă cu aglomeraţie în trafic, lipsa spaţiilor verzi, cel puţin în Militari. Cum veţi rezolva aceste probleme? Credeţi că soluţia acelor parcări supraetajate automate ar fi viabilă?Ciprian Ciucu: Spaţiul verde sau parcări, pentru că aici va trebui să consultăm comunitatea de la caz la caz. Sunt două idei care sunt în conflict atunci când vorbim despre o densitate foarte mare cum avem, de exemplu, în Militari sau Drumul Taberei sau Crângaşi. Deci ori una ori alta. Amândouă poţi să le faci, dar sunt foarte costisitoare, să ai şi spaţiu verde să ai şi parcări. Aici soluţia pe densitate mare o pot da doar specialiştii, pentru că dacă vine un primar şi vă dă soluţia habar nu are ce vorbeşte pentru că sunt specialişti care desenează şi se fac nişte analize să vadă care sunt costurile. 'Domne' facem îngropate!', dar câte niveluri, unde permite terenul? Aici trebuie lucrat cu mijloace foarte particularizate, în funcţie de specificul fiecărui cvartal, fiecărei zone. La nivel de direcţie politică, de viziune, viziunea mea este ca unde avem centre comerciale aglomerate să începem să gândim nişte parcări în subteran. Viziunea mea este ca acolo unde avem parcări la intrarea în Bucureşti, să facem parcări de tip park and ride şi să le conectăm foarte bine cu metroul sau cu transportul în comun cu bandă unică şi trebuie să colaborez aici foarte bine cu primarul Capitalei şi cu ministrul Transporturilor din Guvernul pe care mi-l doresc tot liberal din decembrie încolo.Viziunea mea în ceea ce priveşte parcările: unde terenul permite să mergem pe smart parking, să construim pe verticală. Şi, de asemenea, viziunea mea este să prioritizăm spaţiul verde şi asta se poate face prin identificarea tuturor terenurilor aflate în paragină, chiar dacă sunt administrate public sau privat, prin amenajarea lor. Adică o să trec o hotărâre de consiliu local, dacă deja nu este, şi asta va trebui să analizăm ce spun actualele hotărâri de consiliu local şi să vedem ce putem face acolo unde terenurile sunt în paragină. Oricum, nu vreau să mai văd şobolănie, că o numesc aşa, terenuri lăsate în paragină pline de şobolani, pline de mizerie, infestate în mijlocul oraşului între blocuri. Şi atunci trebuie să amenajăm aceste spaţii şi oamenii să aibă acces la ele fără construcţii permanente dacă este o altă proprietate care nu este a primăriei, dar nimeni în Sectorul 6 - aceasta este ţinta mea - nu-şi va mai permite să-şi lase terenul neîngrijit. Ori şi-l îngrijeşte singur, ori îl îngrijeşte primăria şi trimite factura, o factură corectă, că nu încărcăm pe nimeni, dar spaţiul urban necesită o amenajare completă.Nu putem în spaţiul urban, când vorbim de o densitate atât de mare şi vorbim de 400.000 de locuitori, 390.000 oficial, să lăsăm spaţii insalubre. Şi am şi câteva proiecte, acum va depinde foarte mult ce găsesc în primărie, dacă s-a demarat ceva pentru creşterea spaţiului verde. Pentru că acele proprietăţi nu sunt la primărie sunt foarte dependent o dată de Ministerul Apărării şi o dată de Ministerul Transporturilor unde am identificat, de exemplu, Strada Liniei pe care vreau să o fac un parc lung şi verde tocmai că în Militari nu ai spaţiu verde, este la Ministerul Transporturilor. Eu acum o să mă duc la ministru şi o să insist să mi-o dea în administrare pe 50 de ani. Dacă vrea să facă altceva acolo Primăria Capitalei poate să facă, eu o să fac doar nişte amenajări care să nu presupună construcţii permanente, ci construcţii foarte uşoare - bănci, iarbă, locuri de joacă ce să poată fi foarte uşor de montat ca, dacă se va veni acolo cu un alt proiect de tranzit, de exemplu, să nu fie o problemă. Dar nu pot să las neamenajată şi şerpăria care e acum acolo. Am luat-o la picior pe toată, mi-am pus rucsacul în spate, m-am îmbrăcat ca la munte şi m-am dus pe Strada Liniei ca să înţeleg ce se întâmplă acolo. Şi mai am un teren vizavi de Parcul Drumul Taberei, peste linia de tramvai 41 până în blocuri, cei care ştiu zona, acolo este acest teren de la Ministerul Apărării şi tot aşa îl doresc în gestiune, nu în proprietate. AGERPRES: Cu ce fonduri aţi putea amenaja aceste zone?Ciprian Ciucu: Mă aştept ca Guvernul să finalizeze cât mai repede acreditarea sistemului de management şi control la nivelul Ministerului Fondurilor Europene şi odată acreditat acest fond, acest mecanism, să putem depune rapid proiectele. Voi începe imediat să scriem proiectele. Eu personal am experienţă şi în fonduri europene. Am contribuit la scrierea mai multor programe operaţionale pentru Comisia Europeană, România-Moldova, România-Ucraina. Am contribuit şi eu la scrierea lor, am contribuit la Strategiei de dezvoltare a fondurilor europene a Kosovo, am făcut evaluări de programe operaţionale. Acest background din administraţie pe care îl am mă va ajuta şi să dau direcţiile să avem proiectele scrise şi ar trebui să văd că găsesc în primărie, ce competenţe găsesc la oamenii care lucrează, cât de competenţi sunt în a scrie proiecte şi a-mi executa viziunea.AGERPRES: Lacul Morii a fost o temă de campanie folosită de 30 de ani încoace şi nu s-a întâmplat nimic acolo. Ce veţi face dumneavoastră?Ciprian Ciucu: Am fost acum câteva zile seara şi m-am dus nu pentru prima oară, m-am dus încă o dată să evaluez situaţia personal. Am bătut la picior, până pe insulă am fost. Va conta foarte mult acum tipul de proprietate, cine a pus mâna pe acele terenuri sau dacă sunt în spaţiul public sau privat al primăriei, insula este la Apele Române, există deja un studiu de fezabilitate pentru amenajarea insulei. Va trebui să evaluez acest proiect. Este doar pe hârtie. Ceea ce pot să fac în virtutea protocolului pe care îl avem, Primăria Sectorului 6 cu Apele Române, este să mă apuc de o amenajare minimală pe dig, iluminat măcar, că e beznă acolo. Eu am fost pe beznă. Şi după ce avem acest lucru, o să fac bugetul pe un proiect de regenerare urbană şi să valorificăm cel puţin insula şi zona aceea să o facem o zonă de promenadă şi de agrement. Şi merg amândouă, şi promenada cu terase, oamenii să petreacă timp liber de calitate, şi agrement, sporturi - volei pe nisip, tenis, fotbal ca să avem şi aşa ceva şi în Sectorul 6 nu doar în alte sectoare.AGERPRES: În Sectorul 6 există şi un deficit de număr de locuri în şcoli şi grădiniţe. Cum o să se rezolve această problemă?Ciprian Ciucu: S-a construit enorm în Sectorul 6. S-a construit fără ca odată cu aceste construcţii de locuinţe să se construiască şi infrastructura adiacentă doar normală şi ele pun foarte mare presiune pe tranzit şi trafic, şi pe şcoli, şi pe grădiniţe, şi pe creşe şi pe puţinele centre de sănătate, policlinici. Eu va trebui cumva să repar ce au stricat alţii până acum. O să fac un consiliu al dezvoltatorilor ca, transparent, să decidem într-o zonă dacă deja s-a construit un număr de nu ştiu 5.000-7.000 de apartamente de la un astfel de număr în sus, construieşti o şcoală. Şi pe modelul lui Boc de la Cluj, primar liberal, cel mai performant primar, o preluăm la primărie. Aşa va creşte şi valoarea noilor zone rezidenţiale şi noi vom asigura finanţarea şi voi face demersurile legale către Ministerul Educaţiei să preia din punct de vedere curricular aceste spaţii cel puţin pe şcoli. Sper să am suficienţi bani să construiesc corpuri de primire pentru clase noi, acolo unde am curţi ale şcolilor care să permită acest lucru. Aici problema poate fi mai uşor rezolvată. În privinţa unei grădiniţe noi, problema nu va fi neapărat de capacitate, va şi de asta sau de finanţare, cât va fi de a găsi locuri pe care să le construieşti pentru că au prioritizat tot apartamente, tot au îndesit. Unde aveai un spaţiu în care puteai să faci dezvoltare socială au apărut noi blocuri şi am 'n' de astfel de situaţii.Numai în ultimii doi ani s-au dat 70 de autorizaţii de construire pentru ansambluri. Va trebui cumva să am o reprezentare foarte bună a sectorului şi să iau zonă cu zonă împreună cu urbanistul şef, cu oamenii care lucrează la urbanism să vedem regimul de proprietate şi să planificăm investiţii în infrastructura şcolară. Şi atunci, partea spaţială, când ai un fel de administraţie ca o primărie, atunci ai şi partea strategică pe domenii, că te duci pe educaţie, pe anvelopare, dar este este foarte importantă şi dezvoltarea spaţială, teritorială a mediului urban.AGERPRES: Vorbeaţi în programul dumneavoastră de un spital şi mai multe policlinici. Aţi identificat spaţii pentru acestea?Ciprian Ciucu: Nu am identificat spaţiul pentru spital. Este clar că este nevoie de un spital. Va fi un spital mic cu maximum 150 de paturi pentru că nu vreau să pun accentul pe cazare, ci vreau să pun accentul pe servicii. Sunt foarte multe situaţii în care se poate trata şi ambulatoriu, dar ai nevoie de un diagnostic rapid şi corect şi de un tratament. Asta înseamnă, din punctul meu de vedere, servicii medicale de calitate. Nu doar cazarea. Cazarea se face pentru cazuri grave, deosebite. Şi vreau să fiu realist, adică nu o să propun ca Gabriela Firea 2.500 cu nu ştiu ce ansambluri, cu facultăţi de medicină, cu heliport, cu nebunii care nu se întâmplă. Nu, ne axăm pe o zonă, mă interesează să fie accesibilă pentru toată lumea din sector. Trebuie să caut o astfel de zonă, să fie accesibilă.Accesibilitatea este esenţială când vorbeşti de servicii de sănătate, după care să vedem ce specializări putem dezvolta. Oricum, vreau foarte mult să ne axăm pe pediatrie. De ce? Pentru că fiind în campanie electorală am vorbit cu oamenii şi au zis: 'Domne' nu mai pot, are copilul 40 de grade temperatură, să mă duc în alt sector, în altă parte şi nu avem pediatrie în sector'. Specializări, dar diferite şi cu accent pe această categorie de vârstă fiindcă este ceea ce oamenii mi-au cerut cel mai mult. Evident, va exista şi un studiu de fezabilitate, dar cred că se va concretiza prima această ipoteză, că trebuie să mergem pe o paletă foarte diversificată de servicii şi pe pediatrie.AGERPRES: Credeţi că patru ani de zile sunt suficienţi pentru realizarea unui astfel de proiect?Ciprian Ciucu: Pentru un spital ar trebui să fie suficienţi dacă am finanţarea. Depinde când vine finanţarea, că dacă îmi vine finanţarea peste doi ani nu o să fie bine, adică nu o să am timp să-l termin mai ales fiind un proiect complex. Dacă vine finanţarea mai rapid, da, sunt suficienţi. Suntem dependenţi de finanţare.AGERPRES: Finanţare de la?Ciprian Ciucu: Cel mai probabil finanţare din fonduri europene trebuie să avem. Sunt multe fonduri europene acum, vorbim de miliarde şi atunci, va trebui ca personal să văd tot ce se finanţează pe urban, să văd unde sunt sectoarele eligibile. Fiindcă ai zone în care sunt eligibile proiecte doar ale Primăriei Generale, poate cum sunt cele de tranzit, unde noi nu avem companie de transport şi unde sunt sectoarele eligibile cum ar fi poate proiectele de salubritate, de mediu, depozitare a gunoiului şi aşa mai departe. AGERPRES: Pentru că vorbeaţi de gunoi, este şi aceasta o mare problemă a Sectorului 6. Sunt multe zone în care maşinile de gunoi nu prea au cum să ajungă...Ciprian Ciucu: Da, pentru că s-a construit haotic. Trebuie văzut stradă cu stradă, situaţie cu situaţie cine, cum s-a dat autorizaţie de construire, dacă au fost respectate şi mă bazez pe buna credinţă a celor din zonă să găsim soluţii, fiindcă s-a mers foarte mult doar pe abordări individualiste, să-i fie unuia sau altuia bine. Şi s-a mers prea puţin pe binele general, binele comun al comunităţii şi atunci eu o să mă implic personal în discuţii cu cât mai mulţi oameni în astfel de zone şi o să-i rog să se organizeze ca să aibă nişte reprezentanţi şi să găsim împreună cu Departamentul de urbanism astfel de soluţii. Eu sunt nemulţumit şi de cum acum nu se face salubrizarea în Sectorul 6. Urmează să scoatem la licitaţie, pentru că s-a încercat demararea unei astfel de proceduri, dar a fost oprită din cauza viciilor de procedură la nivel de Consiliu Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, şi atunci îmi revine "onoarea" să fac un caiet de sarcini mult mai bun şi să acoperim sectorul cu un operator sau mai mulţi operatori că nu mă feresc de acest lucru. Dacă un operator nu are capacitatea să acopere bine un sector, vorbim de un sector din Bucureşti care are o suprafaţă foarte mare complexă, s-a construit foarte mult, să lucrăm poate cu mai mulţi operatori.AGERPRES: În Consiliul Local ce majoritate va fi?Ciprian Ciucu: În acest moment se conturează o majoritate PNL-USR PLUS şi probabil că o să avem discuţii şi cu cei de la PMP. Nu avem nevoie de PMP pentru majoritate simplă. Să vedem dacă ei au pretenţii şi ce pretenţii au pentru o majoritate calificată şi în acest caz va trebui să demareze discuţii şi cu PMP. La nivel local, de obicei, nu prea ai proiecte cu majorităţi calificate. E suficient să ai o majoritate simplă la nivel de sector. În acest context, prima opţiune şi singura acceptabilă este să facem alianţă cu partenerii noştri din precampanie şi din campanie şi împreună decidem ce facem mai departe.AGERPRES: Ce viceprimar veţi avea?Ciprian Ciucu: Acum sunt încă discuţii şi va trebui să vedem care este oferta USR PLUS şi este prematur să vorbim de acest lucru. În mare ştiu, dar vreau să văd că este reconfirmată. În ceea ce priveşte viceprimarii pe Bucureşti, în precampanie s-a semnat un protocol la care eu nu am avut acces, la acele negocieri, şi este normal să fie aşa, au fost purtate la nivel de PNL Bucureşti. Au fost purtate aceste negocieri între Violeta Alexandru, Vlad Voiculescu şi Claudiu Năsui şi la acel nivel s-au luat decizii care, unde să pună viceprimari şi acum să vedem dacă se mai discută acel protocol sau mergem mai departe cu el.AGERPRES: La Primăria Sectorului 6 veniţi cu echipa dumneavoastră? Şi dacă da, pe ce criterii îi veţi alege?Ciprian Ciucu: Competenţă, încredere, capacitate de a munci. Cine vine acum alături de mine să nu-şi închipuie că-i va fi uşor, să nu-şi închipuie că nu va avea foarte mult de tras şi dacă nu performează o să le zic: "Îmi pare foarte rău, dar am nevoie de oameni care performează".AGERPRES: Cum vedeţi situaţia de la Sectorul 1, cu acel ping-pong de declaraţii între contracandidaţi?Ciprian Ciucu: Pentru orice om dotat cu gândire critică ce poate să înţeleagă la un nivel acceptabil este evident că a fost un joc politicianist, o a doua încercare de fraudare a alegerilor din partea primarului Tudorache, după ce prima i-a reuşit în urmă cu patru ani. Şi o mai bună organizare a echipei lui Clotilde Armand care a prevenit această a doua fraudare, moment în care hoţul a început să strige hoţii. Aşa o văd. Evident, cu foarte mult suport media şi cu foarte multă manipulare, inclusiv la mine, unde eu ştiu clar, dar nu am mai făcut tămbălău că s-au încercat cumpărarea sau s-a reuşit cumpărarea unor voturi, fostul primar a avut aceeaşi tactică, inclusiv Gabriela Firea, inclusiv la Sectorul 5 unde este evident, dacă ne uităm pe cifre, Cristian Băcanu trebuia să fie primar. Este o diferenţă formidabilă între cât a obţinut USR PLUS şi Cristian Băcanu.Este clar şi vrea să rămână acest lucru zis: la Sectorul 5, din punctul meu de vedere, s-au fraudat alegerile. Este o aberaţie statistică nemaiîntâlnită. Orice om dotat cu gândire critică, dacă stă să se uite puţin ce s-a întâmplat acolo să vadă, dar evident PSD a încercat invers, a folosit această temă exact invers foarte susţinuţi de puternicele trusturi media care îi susţin, pentru a încerca să genereze o emoţie exact în sens invers şi asta mi se pare o foarte mare nedreptate că cineva îşi închipuie că eu, Cristian Băcanu, colegii mei din PNL şi partenerii noştri din USR PLUS ne pricepem sau ne-am fi pus vreodată problema să furăm voturi înseamnă că ... Uitaţi-vă la oameni, asta trebuie să vedeţi. Nu mi-aş permite în viaţa mea, ar fi împotriva a tot ceea ce cred cu fiinţa mea, cu identitatea mea, să mă apuc să fraudez nişte voturi democratice. Nu suntem din filmul ăsta, nu suntem. 