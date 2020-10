Traficant care vindea cannabis şi etnobotanice în localurile din Alba Iulia, arestat preventiv

17:20

Deputatul Nicolae Giugea, candidatul PNL la funcţia de primar al Craiovei, şi senatorul Mario Ovidiu Oprea, preşedintele PNL Craiova, care au ocupat primul loc şi, respectiv, al doilea, pe lista PNL pentru Consiliul Local Craiova, au renunţat la mandatele de consilier local.Nicolae Giugea a declarat, marţi, pentru AGERPRES, că doreşte să se ocupe în continuare de proiectele la care a contribuit să fie demarate în Craiova, din postura de parlamentar, şi că nu se vedea colaborând cu cineva "care mimează administraţie la primăria Craiova", în cazul în care ar fi fost ales viceprimar din partea PNL."Niciodată nu m-aş vedea în postura de a colabora cu cineva care habar nu are de administraţie sau care mimează administraţia. Am rezultate palpabile ca parlamentar de Dolj, în acest mandat de deputat: a început reabilitarea clădirii Colegiului 'Carol I' (este un punct rezolvat, fondurile au fost alocate, iar licitaţia este în curs de desfăşurare), un proiect de 116 milioane lei, pentru Spitalul Regional de Urgenţă Craiova au fost parcurse toate procedurile într-un ritm rapid şi au fost alocate fonduri pentru exproprieri pentru Centura de sud a Craiovei, pentru închiderea inelului de centură al Craiovei. De asemenea, la drumul expres Craiova-Piteşti chiar se lucrează, şi întâmplător nu trece pe unde au fost puse bordurile de către PSD şi, ca un paradox, drumul expres nu este prevăzut cu borduri", a declarat Nicolae Giugea. Foto: (c) NICOLAE BADEA (C) / AGERPRES FOTOLa rândul său, preşedintele PNL Craiova, senatorul Mario Ovidiu Oprea, a afirmat că organizaţia pe care o conduce nu a desemnat încă persoana care să ocupe funcţia de viceprimar al Craiovei în cazul unei alianţe cu USR-PLUS în CL."Există o compatibilitate clară între grupurile de consilieri PNL şi USR-PLUS, iar probabilitatea ca oraşul nostru să aibă un viceprimar liberal şi un viceprimar al Alianţei USR-PLUS e maximă. Foarte mulţi craioveni aşteaptă să se schimbe paradigma în acea instituţie şi să se contureze un program de dezvoltare care să aibă altă listă de priorităţi decât ce a fost până acum, o listă care să includă cuvântul 'investiţie' de care pesediştii se feresc, un climat prietenos pentru investitori în oraşul nostru. (...) Sunt mai mulţi colegi care doresc această funcţie, dar este îmbucurător că fiecare spune că în condiţiile în care nu va fi desemnat de către organizaţie, îl va susţine pe cel care va fi desemnat. Primul cuvânt îl vor avea consilierii locali. Să sperăm că ajung la un consens şi că va fi o alegere de succes", a declarat preşedintele PNL Craiova.Reprezentanţii Alianţei USR-PLUS, filiala Dolj, au anunţat săptămâna trecută că doresc să formeze majoritatea în Consiliul Local Craiova împreună cu PNL, iar cele două formaţiuni să aibă câte un viceprimar. "Ar trebui să ne uităm la forma în care se poate construi o majoritate în Consiliul Local. Este o singură variantă, aceea de a merge împreună cu PNL şi am avut deja primele contacte, urmând să formăm o alianţă împreună cu PNL. Alianţa USR-PLUS îşi propune să dea unul dintre viceprimari, iar propunerea noastră este Cezar Drăgoescu", a declarat, în urmă cu o săptămână, preşedintele PLUS Dolj, Gabriel Păunică.După alegerile din 27 septembrie, din cele 27 de mandate de consilieri locali în CL Craiova, PSD a obţinut 10 mandate, PNL - 9 mandate, Alianţa USR-PLUS - 5 mandate şi PER - 3 mandate. Cei nouă consilieri pe lista PNL pentru CL Craiova, după renunţarea lui Nicolae Giugea şi Mario Ovidiu Oprea, sunt: Adriana Ungureanu, Cosmin Ion Corâţu, Marian Vasile, Dan Diaconu, Georgel Enescu, Flavius Adrian Sirop, Teodor Nicuşor Sas, Răzvan Cristian Diaconu şi Daniel Stoian. AGERPRES/(A -autor: Maria Mitrică, editor: Karina Olteanu, editor online: Simona Aruştei)