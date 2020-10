EXCLUSIV Anamaria Prodan e ascultată de procurori pentru trucarea meciurilor: „Au fost luate măsuri de supraveghere tehnică, interceptare și înregistrare a comunicațiilor”

09:50

Jucătorii lui Real Madrid se tem de competiția din noul sezon de Liga Campionilor, a dezvăluit jurnalistul Edu Aguirre. „Galacticii” consideră că lotul cu care atacă acest sezon nu este destul de puternic pentru a cuceri cel mai important trofeu inter-cluburi.Un sentiment de îngrijorare a cuprins vestiarul lui Real Madrid, cea mai galonată echipă la nivel continental, susține jurnalistul Edu Aguirre, citat de AS. ...