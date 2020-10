A murit Johnny Nash, interpretul cântecului "I Can See Clearly Now". Avea 80 de ani

Cântăreţul american Johnny Nash, devenit cunoscut pe plan internaţional prin intermediul piesei din anii 1970 "I Can See Clearly Now", a murit la vârsta de 80 de ani, a dezvăluit fiul artistului pentru presa din Statele Unite, informează Reuters.

