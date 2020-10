Anamaria Prodan, contre cu soția lui Claudiu Răducanu: „Soția nu este avocat!”

11:30

Transferul lui Alexandru Mitriță (25 de ani) de la New York City FC la Al-Ahli capătă contur. Antrenorul Ronny Deila (45) a confirmat că există discuții între cele două cluburi în acest sens. Alexandru Mitriță ar putea părăsi MLS după un an și jumătate petrecut pe continentul nord-american. Al-Ahli Jeddah este foarte interesată de jucătorul român, pe care l-ar putea aduce în Arabia Saudită sub formă de împrumut. ...