Cel mai gras urs din Alaska se numește 747. Exemplarul este comparat cu un model de avioane

Cântărețul american reggae și pop, Johnny Nash, cunoscut pentru piesa „I Can See Clearly Now”, lansată la începutul anilor 1970, a murit la vârsta de 80 de ani, scrie BBC. Starea de sănătate a lui Nash s-a deteriorat treptat în ultimii ani. Familia cântărețului a anunțat că acesta s-a stins din viață ieri, 6 octombrie. […]