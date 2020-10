Școala în vreme de pandemie. A crescut numărul unităților de învățământ care se află în Scenariul 3

12:00

Johnny Nash, cântărețul care a cucerit toate topurile muzicale în 1970 cu hit-ul “I Can See Clearly Now”, a murit la vârsta de 80 de ani. Fiul regretatului artist a dezvăluit pentru jurnaliștii de la TMZ că decesul a survenit ieri, 6 octombrie, în timp ce era acasă. Agentul de presă al interpretului, care s-a […]