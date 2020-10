Coronavirus/ Poliţia Capitalei: Amenzi de 21.500 de lei pentru o petrecere într-un club

14:50

Şeful Înaltului Comisariat al ONU pentru Refugiaţi, Filippo Grandi, a anunţat miercuri, pe Twitter, că este pozitiv la COVID-19, dar că simptomele sale sunt uşoare, informează France Presse.Ca urmare, Grandi, şeful uneia dintre cele mai importante agenţii a ONU, care coordonează operaţiuni vizând milioane de refugiaţi în întreaga lume, a intrat în izolare. I am engaging with UNHCR’s Executive Committee from home as I have to isolate after testing positive to #COVID19. I only have mild symptoms and hope to recover soon. A reminder of the importance of washing hands keeping distances ️ and wearing masks ! pic.twitter.com/LtUMD7ti64 - Filippo Grandi (@FilippoGrandi) October 7, 2020 "Am simptome uşoare şi sper să mă refac repede", a adăugat el, reamintind importanţa spălării mâinilor, păstrării distanţei şi purtării măştii.Urările pentru o recuperare rapidă nu au întârziat pe Twitter, de la misiunea franceză pe lângă ONU la Geneva (@FranceONUGeneve) sau de la Per Olsson Fridh, secretar de stat suedez pentru cooperare internaţională şi afaceri umanitare (@thinkper).AGERPRES/(AS - autor: Sorin Calciu, editor: Mariana Ionescu, editor online: Ada Vîlceanu)