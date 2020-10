UPDATE Un club din Liga 1 e îngrijorat de creșterea alarmantă a numărului de cazuri de COVID-19: „Mai putem continua campionatul așa?” + 5 cazuri de COVID-19 la echipa secundă

17:50

Norocoșii vor primi pachete speciale cu jucători în FIFA21. Este vorba de carduri de tip Ones to Watch, care, deși nu apar impresionante la prima vedere, sunt foarte interesante pentru că pot evolua în timp. În plus acestea sunt oferite sub tip de împrumut, iar jucătorii vor avea un avantaj la început de ciclu și asta va conta. ...