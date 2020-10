Bistriţa-Năsăud: Bărbatul care ar fi încercat să răpească o fată de 12 ani de pe stradă a fost prins

21:40

Fotbalistul echipei naţionale a României, Nicolae Stanciu, a declarat, miercuri seara, într-o conferinţă de presă susţinută la Reykjavik, că barajul cu Islanda este ultima şansă a primei reprezentative de a se califica la Campionatul European de anul viitor şi aceasta trebuie fructificată."Am pregătit ce dorea antrenorul, însă doar ieri ne-am antrenat în efectiv complet şi a fost puţin mai greu. Am exersat penalty-urile, suntem pregătiţi pentru orice. După meciul din Austria ar trebui să rămânem cu atitudinea. Dacă va fi acelaşi sistem sau vor fi aceiaşi jucători, nu contează, cei care intră în teren trebuie să se gândească la faptul că e ultima şansă a noastră de a merge la EURO şi trebuie să o fructificăm. Pentru prima oară după multă vreme venim cu un moral bun la lot, toată lumea e mobilizată şi toţi suntem conştienţi de importanţa acestui meci", a spus Stanciu, în conferinţa organizată înaintea antrenamentului oficial."Mă aştept la un meci foarte dificil mâine, selecţionata Islandei este foarte puternică pe teren propriu şi are mulţi jucători valoroşi. Însă noi suntem bine, ne-am pregătit bine, iar şansele de calificare vor fi 50-50%. Echipa care se va sacrifica mai mult mâine se va califica. Îi cunoaştem pe majoritatea jucătorilor islandezi, pe toţi cei care joacă în campionatele puternice. Se ştie că echipele nordice sunt mai puternice la duelurile unu contra unu, dar noi avem planurile noastre pentru mâine şi sperăm că vom câştiga", a adăugat el.Mijlocaşul a menţionat că Mario Camora, jucător naturalizat convocat pentru prima oară la echipa naţională, a fost bine primit la lot. "Ne bucurăm că Mario a fost convocat, e un jucător foarte bun. I-am urat bun venit şi să se integreze cât mai repede în echipă. Toţi încercăm să îl ajutăm pentru că este un jucător care ne poate ajuta la rândul lui", a afirmat fotbalistul.Nicolae Stanciu a dezvăluit faptul că unii dintre jucătorii şi membrii staff-ului echipei naţionale a României nu au primit încă rezultatele la testele COVID-19 efectuate pe aeroport, deşi autorităţile islandeze promiseseră că vor fi gata în maximum 8 ore. El a recunoscut că această întârziere poate reprezenta o tactică psihologică a gazdelor înaintea partidei decisive de joi seara."Eu am primit rezultatul testului, este negativ, în rest, nu am apucat să vorbesc cu toţi băieţii. Şi nu cred că e treaba echipei naţionale de ce nu au venit rezultatele testelor. A trecut o zi de când le-am făcut, autorităţile de aici trebuiau să ne dea răspunsul tuturor. Nu pot să mint că nu m-am gândit că e un război psihologic, pentru că la început am fost anunţaţi că totul va dura între 4 şi 8 ore. Dar au trecut aproape 24 de ore de când am aterizat şi am făcut testele. Însă până la urmă e problema lor dacă e adevărat şi vor să facă jocuri din acestea. Pentru noi contează mai puţin. Important e să vină rezultatele şi să fie toate negative. Şi sper eu să ne luăm revanşa mâine pe teren", a precizat el.Întrebat dacă se teme că autorităţile islandeze vor anunţa câteva teste pozitive în delegaţia României pentru a destabiliza echipa naţională, Stanciu a răspuns: "Nu am idee câţi dintre noi nu au primit încă testele. Mi-e greu să cred că se va întâmpla la fel ca în Insulele Feroe cu cei de la Slovan Bratislava".Echipa naţională a României întâlneşte selecţionata Islandei, la 8 octombrie, de la ora 21:45, la Reykjavik, în semifinala play-off-ului pentru EURO 2020. În cazul unui succes în Islanda, reprezentativa României va disputa pe 12 noiembrie, în deplasare, finala play-off-ului EURO, cu Bulgaria sau Ungaria.AGERPRES (V-editor: Marius Ţone, editor online: Simona Aruştei)